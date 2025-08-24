¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

Recomendaciones para el truco del laurel en el lavarropas

Además del truco de las hojas de laurel, hay ciertos errores que conviene evitar al momento de lavar la ropa, por lo que estos consejos resultan muy útiles. Es fundamental limpiar la goma de la puerta después de cada lavado y dejarla entreabierta para evitar la formación de moho por la humedad. Una o dos veces al mes, conviene limpiar a fondo el tambor con vinagre blanco para mantenerlo en óptimas condiciones. Otra opción es preparar una infusión de laurel: hervir unas hojas, dejar enfriar y verter el líquido en el tambor vacío antes de activar un ciclo corto sin ropa, dejando el lavarropas limpio y perfumado.