Política

ATE pospuso el paro por 48 horas que amenazaba con afectar vuelos en todo el país

El Ministerio de Capital Humano había exigido el cumplimiento de un "servicio esencial" con un mínimo del 75% de las tareas operativas.

AEROPUERTOS. El sindicato anuncia asambleas para hoy que provocarán demoras en los vuelos.
AEROPUERTOS. El sindicato anuncia asambleas para hoy que provocarán demoras en los vuelos. ARCHIVO
Hace 1 Hs

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro por 48 horas que los empleados de la ANAC tenían previsto realizar este jueves y viernes en 27 aeropuertos de todo el país, eliminando temporalmente la incertidumbre de los pasajeros ante posibles demoras y cancelaciones de vuelos.

La medida fue confirmada por el coordinador nacional de ATE ANAC, Marcelo Belelli, en respuesta a la intimación dictada por el Ministerio de Capital Humano para exigir el cumplimiento de un "servicio esencial" con un mínimo del 75% de las tareas operativas. 

Frente a esta indicación, el sindicato solicitó una audiencia urgente con las autoridades nacionales para fijar los criterios de implementación correspondientes.

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