Conflicto en el Garrahan: Norma Lezana desmintió su despido y denunció persecución gremial

Resumen para apurados
- Norma Lezana, titular gremial de APyT en el Garrahan, desmintió su despido anunciado por la dirección y denunció persecución tras exponer presuntas irregularidades.
- La dirección del hospital justificó la desvinculación por inasistencia a tareas asistenciales e inició el trámite de exclusión de tutela gremial ante la Justicia.
- El conflicto profundizará la disputa sindical y legal en el hospital pediátrico, mientras se somete a revisión judicial la protección gremial de la dirigente.
La tensión en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la desvinculación de Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). Mientras la dirección del nosocomio sostiene que la medida responde al incumplimiento de sus tareas asistenciales, la dirigente publicó un descargo en video donde negó la validez legal de la medida y reafirmó su permanencia en el puesto.
“No estoy despedida porque no fui notificada”, enfatizó Lezana desde las redes sociales del gremio. La profesional, que lidera el sindicato independiente, aseguró que la noticia le llegó por redes sociales y no por canales administrativos. “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”, afirmó.
La respuesta a Mario Lugones y el Consejo
Lezana vinculó la decisión con un avance del Ministerio de Salud sobre la autonomía del hospital y calificó el procedimiento como una violación a los derechos laborales básicos. “Lo que difundió el ministro de Salud Mario Lugones y el hospital es una mentira. No fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se maneja el titular de la cartera sanitaria”, disparó.
Además de apelar a su inmunidad por fueros sindicales, la dirigente sugirió una cuestión de género y autonomía política detrás de la sanción. “¿Saben por qué me atacan? Porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital y eso no lo soportan; porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy independiente”, afirmó. Según su visión, el sumario administrativo es una maniobra para silenciar las críticas a la intervención del centro asistencial.
Denuncias por bonos y seguridad privada
Según la titular de APyT, su salida forzada busca ocultar cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del hospital pediátrico. Lezana acusó a las autoridades de priorizar gastos operativos y financieros por sobre la salud de los niños. “Quieren correr el eje y evitar que se discuta por qué gastan cifras millonarias en una empresa de seguridad privada y en policía de la Ciudad mientras no autorizan prótesis y medicamentos de alto costo a los pacientes que los necesitan hoy”, denunció.
En su descargo, también puso la lupa sobre el destino de los ingresos propios del hospital. “O qué pasa con las contrataciones directas que no las explican, o con casi los 60 mil millones de pesos de fondos propios generados por el hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años para la especulación financiera. Es escandaloso, me quieren usar como chivo expiatorio para no discutir lo que hay que discutir”, afirmó. Bajo esta premisa, llamó a sus colegas a la resistencia: “Por eso voy a seguir representando a mis compañeros. No nos quedemos callados, no tengamos miedo”, insistió.
"Vagos no" y auditoría de historias clínicas
Desde la vereda opuesta, el director del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, justificó la decisión basándose en los resultados de un sumario administrativo iniciado por denuncias internas. Según el directivo, el control de registros digitales fue determinante. “El sistema de historia clínica inició en 2009 y no hay registros de que haya atendido a un paciente en 2025”, explicó Pirozzo.
Respecto a la protección sindical que esgrime Lezana, Pirozzo aclaró que ya se iniciaron los pasos legales para revocarla. “Como la nutricionista tiene tutela gremial, la institución tiene que pedirle a la Justicia la exclusión de la tutela. Si considera que estuvo todo bien, se lo va a sacar”, señaló.