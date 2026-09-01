Conflicto en el Garrahan: Norma Lezana desmintió su despido y denunció persecución gremial

En su descargo, también puso la lupa sobre el destino de los ingresos propios del hospital. “O qué pasa con las contrataciones directas que no las explican, o con casi los 60 mil millones de pesos de fondos propios generados por el hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años para la especulación financiera. Es escandaloso, me quieren usar como chivo expiatorio para no discutir lo que hay que discutir”, afirmó. Bajo esta premisa, llamó a sus colegas a la resistencia: “Por eso voy a seguir representando a mis compañeros. No nos quedemos callados, no tengamos miedo”, insistió.