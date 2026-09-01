ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: ¿qué pasará con los vuelos?

El dirigente también apuntó contra las autoridades por las posibles consecuencias de la protesta sobre el tráfico aéreo. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó.