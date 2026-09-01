ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: ¿qué pasará con los vuelos?

Resumen para apurados
- ATE anunció un paro de 48 horas en 27 aeropuertos del país para el 3 y 4 de septiembre por reclamos salariales e incumplimientos del Gobierno nacional en la ANAC.
- La medida afectará vuelos comerciales en dos franjas horarias (9 a 12 y 18 a 21). El gremio denuncia una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% en el sector público.
- Se prevén demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque. El sindicato advirtió que el conflicto en el transporte aéreo se profundizará si no se habilita una mesa de diálogo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 48 horas que se llevará a cabo el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza alcanzará a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en vuelos comerciales.
La protesta tendrá carácter federal e incluirá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias durante cada jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos estarán garantizados únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.
Entre los aeropuertos alcanzados por la medida se encuentran dos de los principales nodos del sistema aéreo nacional: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, consignó Infobae.
Fuera de las franjas horarias previstas para la protesta, las operaciones continuarán con normalidad. Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante los períodos de la medida de fuerza podrían verse afectados por demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.
El reclamo de ATE al Gobierno nacional
Según el gremio, el conflicto es consecuencia de una acumulación de incumplimientos que atribuye al Gobierno nacional. ATE sostiene que desde enero las autoridades no abonaron adicionales salariales acordados en paritarias y que la negociación sectorial continúa sin reabrirse.
El sindicato también denunció un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.
“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El dirigente también apuntó contra las autoridades por las posibles consecuencias de la protesta sobre el tráfico aéreo. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó.
En la misma línea, Aguiar sostuvo que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.
Finalmente, el secretario general de ATE advirtió sobre una posible profundización del conflicto: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.
Qué pasará con los vuelos durante el paro
La medida de fuerza no supone una suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas. El impacto estará concentrado en las franjas de protesta y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.
Desde ATE señalaron que la medida fue comunicada con anticipación para que los distintos actores del sistema pudieran organizarse frente al paro.
El sindicato planteó además que el reclamo forma parte de una problemática más amplia que afecta a los trabajadores de la administración pública nacional. Según ATE, el poder adquisitivo del sector acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
En ese contexto, los trabajadores de ANAC sostienen que su situación es especialmente crítica debido a las responsabilidades vinculadas con las tareas que desempeñan en un sector considerado estratégico.