Política

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: ¿qué pasará con los vuelos?

La protesta afectará a empleados de la ANAC y se desarrollará en dos franjas horarias por día.

PARO. ATE anunció una medida de fuerza en aeropuertos de todo el país.
PARO. ATE anunció una medida de fuerza en aeropuertos de todo el país.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE anunció un paro de 48 horas en 27 aeropuertos del país para el 3 y 4 de septiembre por reclamos salariales e incumplimientos del Gobierno nacional en la ANAC.
  • La medida afectará vuelos comerciales en dos franjas horarias (9 a 12 y 18 a 21). El gremio denuncia una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% en el sector público.
  • Se prevén demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque. El sindicato advirtió que el conflicto en el transporte aéreo se profundizará si no se habilita una mesa de diálogo.
Resumen generado con IA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 48 horas que se llevará a cabo el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza alcanzará a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en vuelos comerciales.

La protesta tendrá carácter federal e incluirá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias durante cada jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos estarán garantizados únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Entre los aeropuertos alcanzados por la medida se encuentran dos de los principales nodos del sistema aéreo nacional: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, consignó Infobae. 

Fuera de las franjas horarias previstas para la protesta, las operaciones continuarán con normalidad. Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante los períodos de la medida de fuerza podrían verse afectados por demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

El reclamo de ATE al Gobierno nacional

Según el gremio, el conflicto es consecuencia de una acumulación de incumplimientos que atribuye al Gobierno nacional. ATE sostiene que desde enero las autoridades no abonaron adicionales salariales acordados en paritarias y que la negociación sectorial continúa sin reabrirse.

El sindicato también denunció un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El dirigente también apuntó contra las autoridades por las posibles consecuencias de la protesta sobre el tráfico aéreo. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, afirmó.

En la misma línea, Aguiar sostuvo que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.

Finalmente, el secretario general de ATE advirtió sobre una posible profundización del conflicto: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

Qué pasará con los vuelos durante el paro

La medida de fuerza no supone una suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas. El impacto estará concentrado en las franjas de protesta y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

Desde ATE señalaron que la medida fue comunicada con anticipación para que los distintos actores del sistema pudieran organizarse frente al paro.

El sindicato planteó además que el reclamo forma parte de una problemática más amplia que afecta a los trabajadores de la administración pública nacional. Según ATE, el poder adquisitivo del sector acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

En ese contexto, los trabajadores de ANAC sostienen que su situación es especialmente crítica debido a las responsabilidades vinculadas con las tareas que desempeñan en un sector considerado estratégico.

Temas TucumánRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto en el Garrahan: Norma Lezana desmintió su despido y denunció persecución gremial

Conflicto en el Garrahan: Norma Lezana desmintió su despido y denunció persecución gremial

Lo más popular
Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: Esto no es administración, es una desgracia
1

Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”
2

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año
3

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
4

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual
5

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Ranking notas premium
Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
1

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
2

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT
3

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial
4

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
5

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Más Noticias
Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: Esto no es administración, es una desgracia

Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

Jaldo cuestionó la eliminación de las PASO y pidió no cambiar las reglas electorales “sobre la marcha”

Jaldo cuestionó la eliminación de las PASO y pidió no cambiar las reglas electorales “sobre la marcha”

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

El Gobierno respondió a los dichos de Trump sobre Malvinas: “Es nuestra responsabilidad mantener vivo el reclamo”

El Gobierno respondió a los dichos de Trump sobre Malvinas: “Es nuestra responsabilidad mantener vivo el reclamo”

Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

Catalán arremetió contra Manzur: “Usted es parte de una generación que se encargó de que nadie quiera invertir en Tucumán”

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Comentarios