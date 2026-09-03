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Así aparece el autor de “Parábola” en el “Álbum del Centenario” de 1916

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Así aparece el autor de “Parábola” en el “Álbum del Centenario” de 1916
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 3 Hs

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