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Recuerdos fotográficos: dos gemelos malabaristas se graduaron en Tucumán en 2001 y después llegaron al Cirque du Soleil

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: dos gemelos malabaristas se graduaron en Tucumán en 2001 y después llegaron al Cirque du Soleil
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

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