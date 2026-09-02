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Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

La convocatoria está pensada para distintos perfiles y permite quedar registrado en la base de talentos que la empresa utiliza para sus búsquedas en la región.

OPORTUNIDAD LABORAL. Scania recibe currículums para futuras búsquedas en Tucumán y otras provincias del NOA.
OPORTUNIDAD LABORAL. Scania recibe currículums para futuras búsquedas en Tucumán y otras provincias del NOA. / SCANIA
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Scania Argentina abrió una convocatoria en LinkedIn para su Banco de Talentos en Tucumán, Salta y Jujuy, con el fin de registrar candidatos para futuras vacantes laborales.
  • Los interesados deben cargar su CV actualizado en LinkedIn Jobs para distintas áreas y niveles de experiencia, incluyendo puestos vinculados a la actividad minera regional.
  • La iniciativa agilizará las futuras contrataciones de la automotriz en el NOA y facilitará el acceso a oportunidades de empleo formal para postulantes de la región.
Resumen generado con IA

Scania Argentina abrió un Banco de Talentos para la región NOA y recibe currículums de personas interesadas en trabajar en sus sucursales de Tucumán, Salta y Jujuy. En el caso tucumano, la publicación aparece localizada en Banda del Río Salí y continúa activa en LinkedIn.

La propuesta tiene una particularidad: no corresponde a una vacante específica. Quienes se registren pasarán a formar parte de una base de candidatos que el equipo de People & Culture podrá consultar cuando aparezcan puestos que coincidan con su experiencia.

Cómo funciona el Banco de Talentos de Scania

La empresa explicó que el objetivo es conocer con anticipación a personas interesadas en sumarse a sus equipos.

El primer paso es cargar un currículum actualizado. A partir de allí, los datos quedan registrados y, si más adelante surge una búsqueda compatible con el perfil, Scania puede contactar al candidato para avanzar en un proceso de selección.

Esto significa que enviar el CV no garantiza una entrevista ni una contratación inmediata, pero permite quedar considerado para futuras oportunidades.

En qué lugares pueden surgir oportunidades

El Banco de Talentos está pensado para la región NOA. La convocatoria menciona las sucursales de:

- Tucumán;

- Salta;

- Jujuy.

También contempla perfiles que eventualmente puedan trabajar con clientes vinculados a operaciones mineras.

Qué perfiles pueden postularse

La convocatoria no establece una carrera, oficio o experiencia única que haya que cumplir para enviar el CV.

BANCO DE TALENTOS. La convocatoria permite registrar el CV para que Scania pueda contactar candidatos cuando surjan vacantes acordes a su perfil. BANCO DE TALENTOS. La convocatoria permite registrar el CV para que Scania pueda contactar candidatos cuando surjan vacantes acordes a su perfil. / CAPTURA DE PANTALLA

LinkedIn clasifica la publicación como “sin experiencia” y de jornada completa, aunque eso no implica que todas las futuras vacantes tengan esos mismos requisitos. Cada puesto que abra la empresa podrá exigir formación, conocimientos técnicos o experiencia particular.

Por eso, la convocatoria puede servir para perfiles diferentes que quieran quedar registrados dentro de la base regional.

Qué conviene incluir en el CV

Como no se está aplicando a un puesto puntual, el currículum debería permitir identificar rápidamente qué sabe hacer la persona y qué tipo de posición podría ocupar.

Conviene dejar claros:

- estudios y cursos realizados;

- experiencia laboral, si la hubiera;

- conocimientos técnicos;

- herramientas y programas que maneja;

- idiomas;

- datos de contacto actualizados.

También suma describir tareas concretas realizadas en trabajos, prácticas o proyectos anteriores.

Cómo postularse

La búsqueda está publicada en LinkedIn Jobs bajo el nombre “Banco de Talentos - Región NOA (Tucumán, Salta y Jujuy)”.

Desde allí hay que ingresar a la convocatoria, seleccionar la opción de postulación y cargar el CV actualizado.

Scania aclara que registrar la candidatura facilita el contacto del equipo de selección cuando aparezca una vacante que coincida con la experiencia del postulante.

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