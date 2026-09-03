El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

Margarita Di Tullio fue un emblema del Mar del Plata marginal en los 80 y 90. Su vida bien se merecía una película, y Lucía Puenzo se hizo cargo de relatarla en “Pepita, la pistolera”, el apodo que la sobrevivió y por el que fue conocida nacionalmente, protagonizada por Luisana Lopilato y que hoy llega a las salas del país.
El personaje real fue trabajadora sexual, regenteó prostíbulos en la zona del puerto, se enfrentó a proxenetas agresivos, obtuvo una posición respetada en el circuito nocturno violento de la Costa Atlántica y pasó por los estrados judiciales varias veces, al punto que fue involucrada en una de las numerosas denuncias falsas que intentaron desviar la investigación del asesinato de José Luis Cabezas y en 2009 murió con sólo 61 años, tras haber sufrido un ACV. Su funeral fue un acto popular, con música de Sandro y brindis con champagne.
La producción se centra en el episodio que la hizo popular y le dio su mote. En 1985 mató a tres hombres que habían ingresado a su casa (sabía manejar armas desde los siete años), pero terminó absuelta ya que la Justicia entendió que había actuado en legítima defensa. El filme no se limita al expediente, sino que la reconstruye a como una persona con contradicciones, que vive en un entorno al que resiste, pero en el que sabe manejarse con la fuerza del plomo. “En el invierno brutal de Mar del Plata, una mujer desafía a la mafia y al poder corrupto atravesado por la violencia y la explotación para construir un imperio clandestino que proteja a las trabajadoras sexuales del horror de la calle. Se transforma a punta de escopeta y lealtad materna”, anticipa la sinopsis. El contexto de la historia remite a un momento en que numerosas prostitutas fueron mutiladas y ultimadas por un supuesto asesino serial conocido como el Loco de la Ruta, detrás del cual siempre se sospechó de la Policía local. La presentación cierra con una pregunta abierta: “¿Heroína, criminal o leyenda?”.
Elenco
Lopilato se involucró en la producción y comparte elenco con Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Gustavo Bassani y Camila Peralta. El libreto fue escrito por Puenzo junto con Andrés Gelós, Tatiana Mereñuk y Natacha Caravia. La directora de las premiadas películas “XXY” y “Wakolda” (también hizo “El niño pez”, “La caída” y “Los impactados”) vuelve con una realización de true crime de alto impacto, distintas a sus previas.