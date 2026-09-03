El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

La producción se centra en el episodio que la hizo popular y le dio su mote. En 1985 mató a tres hombres que habían ingresado a su casa (sabía manejar armas desde los siete años), pero terminó absuelta ya que la Justicia entendió que había actuado en legítima defensa. El filme no se limita al expediente, sino que la reconstruye a como una persona con contradicciones, que vive en un entorno al que resiste, pero en el que sabe manejarse con la fuerza del plomo. “En el invierno brutal de Mar del Plata, una mujer desafía a la mafia y al poder corrupto atravesado por la violencia y la explotación para construir un imperio clandestino que proteja a las trabajadoras sexuales del horror de la calle. Se transforma a punta de escopeta y lealtad materna”, anticipa la sinopsis. El contexto de la historia remite a un momento en que numerosas prostitutas fueron mutiladas y ultimadas por un supuesto asesino serial conocido como el Loco de la Ruta, detrás del cual siempre se sospechó de la Policía local. La presentación cierra con una pregunta abierta: “¿Heroína, criminal o leyenda?”.