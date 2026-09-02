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Cuál es el pueblito del NOA rodeado de montañas y bodegas que tenés que visitar

A pocos kilómetros de Tucumán, este lugar se convirtió en la opción preferida de aquellos que desean escapar de la ciudad.

El pueblito del NOA ideal para visitar el próximo fin de semana largo.
El pueblito del NOA ideal para visitar el próximo fin de semana largo. (Estilo DV)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cachi, en Salta, se posiciona como el destino ideal del NOA para el próximo fin de semana largo de octubre gracias a sus paisajes, bodegas y tranquilidad.
  • La localidad cuenta con 2.600 habitantes y ofrece atracciones coloniales, museos arqueológicos y rutas escénicas como la Cuesta del Obispo por la Ruta 33.
  • El crecimiento del enoturismo en los Valles Calchaquíes impulsa a la región como un polo clave para el turismo de escapadas y el desarrollo económico local.
Resumen generado con IA

Según el calendario nacional, el próximo fin de semana largo será en octubre y muchos argentinos analizan cuál será el destino que elegirán para pasar sus “mini” vacaciones. Entre las regiones más elegidas se encuentra el NOA y un pueblito de montañas puede ser la opción perfecta para escapar de la ciudad.

A pocos kilómetros de Tucumán, esta localidad tiene solo 2.600 habitantes y es un lugar donde se impone la tranquilidad. Además de los paisajes, su gastronomía regional es muy recomendada y sus casas de adobe son de las más destacadas.

El pueblito del NOA ideal para visitar el próximo fin de semana largo

Se trata de Cachi, un pueblo que está ubicado a 146 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2531 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo combina una increíble arquitectura colonial con maravillosos paisajes de montaña, algunas de ellas a más de 5000 metros sobre el nivel del mar.

El lugar perfecto para escapar de la rutina laboral y los ruidos de la ciudad. El lugar perfecto para escapar de la rutina laboral y los ruidos de la ciudad.

Qué puedo hacer en Cachi, Salta

- Se puede visitar en el centro la Iglesia San José, una iglesia colonial española.

- También se encuentra el Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Díaz, que exhibe artefactos que se encontraron en excavaciones locales, algunas de 10.000 años de antigüedad.

- En el noroeste, se encuentran las montañas del Nevado de Cachi, cuyas cimas están cubiertas de nieve y pueden verse desde la ciudad, un lugar ideal para sacar fotografías.

- Otra opción es visitar bodegas locales ya que la viticultura de los Valles Calchaquíes va creciendo de a poco y se ha convertido en un atractivo clave para los amantes del vino.

- Visitar El Algarrobal, un arroyo que durante el verano, se transforma en un pequeño río. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros del pueblo.

- Realizar trekking en sus alrededores. En Las Pailas se puede realizar esta actividad y se encuentra a 16 kilómetros de Cachi. Es un sitio arqueológico enclavado en la naturaleza.

Cachi se encuentra a 146 kilómetros de la Ciudad de Salta. Cachi se encuentra a 146 kilómetros de la Ciudad de Salta.

Cómo llegar a Cachi, Salta

Se puede llegar en auto desde Salta, se debe tomar la Ruta Provincial N°68 hasta Chicoana y después de acceder a la Ruta Provincial N°33 que recorre la quebrada de Escoipe para insertarse luego en la serpenteante Cuesta del Obispo.

Luego se atraviesa la famosa recta del TinTin y finalmente se llega al poblado en ladera del río Calchaquí. Otra opción es por la Ruta Nacional 40, que comunica hacia el norte con La Poma y Los Andes.

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