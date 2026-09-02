Cuál es el pueblito del NOA rodeado de montañas y bodegas que tenés que visitar

El pueblito del NOA ideal para visitar el próximo fin de semana largo

Se trata de Cachi, un pueblo que está ubicado a 146 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2531 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo combina una increíble arquitectura colonial con maravillosos paisajes de montaña, algunas de ellas a más de 5000 metros sobre el nivel del mar.