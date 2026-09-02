La tachadura que llamó la atención en la carta de despedida de Messi: qué palabra había escrito antes de corregirla

Resumen para apurados
- Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina con una carta manuscrita en redes sociales, donde explicó con emoción el fin de su etapa como capitán.
- El manuscrito reveló una palabra tachada antes de 'entiendo', detalle interpretado por especialistas como una tensión entre lo racional y lo emocional en su decisión.
- El retiro del astro cierra una era dorada e histórica en la Selección, dejando un legado imborrable de récords y títulos que redefine el futuro del fútbol albiceleste.
Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina mediante una carta escrita de puño y letra que publicó en sus redes sociales. El mensaje emocionó a los hinchas, pero además dejó un pequeño detalle que no pasó inadvertido: en uno de los párrafos aparece una palabra tachada y reemplazada por otra.
La corrección se encuentra en el tramo donde el capitán explica los motivos de su decisión. En la versión definitiva escribió “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. Sin embargo, antes de elegir “entiendo”, había utilizado otra palabra que luego decidió modificar.
La imagen del manuscrito provocó diferentes interpretaciones entre los usuarios. Algunos consideraron que la palabra original era “siento”, mientras que otros entendieron que Messi había escrito “pienso”. La diferencia cambia el sentido de la frase y agrega un matiz diferente a la explicación sobre una decisión que reconoció como dolorosa.
El detalle también permitió observar que la carta fue revisada antes de ser publicada. Messi corrigió algunos conceptos y modificó aquello que consideró necesario para expresar con precisión sus sentimientos en un momento especialmente importante de su carrera con la Selección.
Qué explicó una especialista sobre la corrección
La grafóloga Karen Rocher analizó la escritura del futbolista y se refirió específicamente a las correcciones visibles en el texto. “Es una letra que refleja las emociones de él en el momento en el que escribe”, explicó. También sostuvo que las tachaduras pueden estar vinculadas con una tensión entre lo racional y lo emocional. En su despedida, Messi aseguró que siempre dejó todo por la camiseta y agradeció a familiares, compañeros, entrenadores, dirigentes e hinchas. “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, fueron las palabras con las que cerró su carta.