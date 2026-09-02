La tachadura que llamó la atención en la carta de despedida de Messi: qué palabra había escrito antes de corregirla

Qué explicó una especialista sobre la corrección

La grafóloga Karen Rocher analizó la escritura del futbolista y se refirió específicamente a las correcciones visibles en el texto. “Es una letra que refleja las emociones de él en el momento en el que escribe”, explicó. También sostuvo que las tachaduras pueden estar vinculadas con una tensión entre lo racional y lo emocional. En su despedida, Messi aseguró que siempre dejó todo por la camiseta y agradeció a familiares, compañeros, entrenadores, dirigentes e hinchas. “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, fueron las palabras con las que cerró su carta.