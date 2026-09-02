Murió Carlos Salinas, el tucumano que brilló en River y Boca, y fue víctima de sus propios excesos

El final de una carrera y el olvido

Su retiro fue prematuro. A los 31 años colgó los botines y regresó a la provincia. "Cuando regresé, tuve que sacar fiado al almacenero y al carnicero para subsistir. A veces salgo a jugar al fútbol, viajo al campo o me reúno con los muchachos a tomar un par de cervezas. Con las tentaciones no se puede", confesaba. También reconoció que la vida futbolística lo llevó a perder la noción del dinero. "No invertí bien porque podría haber comprado un campo u otra propiedad. En mis tiempos, con jugar cinco partidos, podía comprarme un departamento de 12.000 dólares. Pero todo lo que logré con sacrificio, lo perdí", decía. "Tuve dos BMW, un 320 gris y 323 blanco. También siete departamentos. Cuando llegó Diego Maradona a Boca, me tuve que ir y Argentinos me dio U$S250.000 en la mano. Yo era un bacán".