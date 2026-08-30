Regional Amateur: Concepción FC pisó fuerte de entrada y festejó en Ranchillos
El conjunto de la "Perla del Sur" superó como visitante por 2 a 0 a San Antonio en la apertura del certamen. Con goles de Guillermo Figueroa y Hernán Lastra, el equipo dirigido por Mario Suárez golpeó en los momentos justos y se llevó los tres puntos.
Concepción FC comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Norte, el conjunto de la "Perla del Sur" se impuso como visitante por 2 a 0 ante San Antonio de Ranchillos, en un partido intenso y muy disputado en la mitad de la cancha.
El equipo dirigido por Mario Suárez supo manejar mejor la pelota y encontró los caminos para golpear en los momentos justos. A los 12 minutos de la primera parte, Guillermo Figueroa apareció para marcar el 1 a 0 y darle tranquilidad al conjunto visitante.
San Antonio, conducido por Sebastián Torres, intentó reaccionar y empujó en busca de la igualdad, aunque le costó hilvanar juego colectivo y generar situaciones claras de manera sostenida. El local apostó al empuje de sus líneas, pero no logró traducir ese esfuerzo en el marcador.
El trámite se volvió friccionado en el mediocampo. Concepción FC, sin necesidad de brillar, mostró mayor orden táctico para administrar la ventaja ante un conjunto de Ranchillos que adelantó sus piezas con más voluntad que claridad. Cuando parecía que el resultado se mantendría abierto hasta el desenlace, una distracción defensiva del local terminó de inclinar la balanza.
A los 42 minutos del segundo tiempo, Hernán Lastra sacó un preciso remate de media distancia que terminó en el fondo de la red y sentenció la historia. El "Cuervo" aseguró así un valioso triunfo por 2 a 0 para llevarse tres puntos de oro desde Ranchillos, mostrando oficio y efectividad en un reducto siempre complejo.
Lo que viene
Por la misma Zona 1 de la Región Norte, este domingo desde las 16, Deportivo Trancas recibirá a Central Norte, con el arbitraje de Eloy Guzmán.
En la Zona 2, por su parte, Ateneo Parroquial Alderetes será local en su estadio ante Experimental, en un encuentro que será controlado por Lautaro Cazorla, mientras que San Pablo tendrá fecha libre.