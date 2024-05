Es tucumano, jugó en River, fue estrella en Boca y no pudo superar el tormentoso viaje de las adicciones

“Yo nunca tuve encima ni una aspirina, ni tomé nada… Lo que pasa es que me inventaron la fama de ‘falopero’, me empezaron a seguir y, justo después de estar tres meses sin jugar, me fui a Bolivia a arreglar con Wilstermann. Cuando volví a buscar a mi vieja, me apuntaron hasta con misiles porque creían que traía una tonelada de cocaína”, comentaba en una entrevista luego de pasar tres meses en el encierro. “A mí la noche me gusta muchísimo, para qué te lo voy a negar. Después de jugar en Racing de Córdoba, anduve tres meses parando en los boliches más importantes de Buenos Aires. Tampoco me voy a hacer el gil diciéndote que desconocía por completo que en alguno de esos lugares corría la droga. Pero sí había gente que se drogaba, allá ellos. Yo solo iba a pasarla bien”, puntualizaba.