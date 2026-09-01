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Por 140 millones de euros, Enzo Fernández deja Chelsea para jugar en Manchester City

El mediocampista de la Selección argentina dejará Londres para reencontrarse con Enzo Maresca en los "Ciudadanos". La transferencia se cerrará contrarreloj antes del límite del libro de pases y se ubicará entre las más caras de la historia del fútbol.

NUEVO RUMBO. El medicampista de la Selección seguirá su carrera en el Manchester City.
NUEVO RUMBO. El medicampista de la Selección seguirá su carrera en el Manchester City.
Hace 1 Hs

En el último día de la ventana de transferencias en las principales ligas de Europa, Manchester City y Chelsea alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso de Enzo Fernández. La operación, que se formalizará antes del cierre fijado para las 23 horas, se concretará por una cifra cercana a los 140 millones de euros, ubicando al volante argentino en el exclusivo lote de las transferencias más costosas de todos los tiempos, únicamente por detrás de los traspasos de Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak.

El desembarco en el Etihad Stadium significará el reencuentro del exjugador de River Plate con Enzo Maresca, quien asumió en el banco de los "Citizens" como sucesor de Pep Guardiola tras su paso por el conjunto londinense. La salida de Fernández destraba una situación de creciente fricción en Stamford Bridge, donde el futbolista había manifestado públicamente su desacuerdo con la destitución del DT y venía de ser blanco de silbatinas por parte de la hinchada de los "Blues", además de quedar al margen de las convocatorias recientes bajo la conducción de Xabi Alonso.

La incorporación del mediocampista de 25 años responde a una profunda reestructuración en la mitad de la cancha de Manchester City, impulsada por las ventas de Rodri al Barcelona (75 millones de euros) y de Tijjani Reijnders al fútbol árabe (61 millones), sumadas a las llegadas de Elliot Anderson y el juvenil Ayyoub Bouaddi. Mientras el futbolista de la "Scaloneta" aguarda la autorización para someterse a la revisión médica de rigor, Chelsea ya inició gestiones para cubrir su vacante con el francés Manu Koné, de la Roma.

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