Por 140 millones de euros, Enzo Fernández deja Chelsea para jugar en Manchester City

En el último día de la ventana de transferencias en las principales ligas de Europa, Manchester City y Chelsea alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso de Enzo Fernández. La operación, que se formalizará antes del cierre fijado para las 23 horas, se concretará por una cifra cercana a los 140 millones de euros, ubicando al volante argentino en el exclusivo lote de las transferencias más costosas de todos los tiempos, únicamente por detrás de los traspasos de Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak.