La emotiva despedida de Valentina Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City
El mediocampista argentino deja atrás una etapa marcada por títulos, momentos familiares y también una breve separación de su pareja. Ahora comenzará un nuevo capítulo en Inglaterra junto a Valentina Cervantes y sus dos hijos.
Resumen para apurados
- Enzo Fernández pasó al Manchester City por 146 millones de euros al cierre del mercado de pases, motivando la emotiva despedida de su pareja Valentina Cervantes.
- El volante deja el Chelsea tras dos años en Londres marcados por títulos, el nacimiento de su hijo Benjamín y una reciente reconciliación familiar tras una breve separación.
- El traspaso inicia un nuevo desafío deportivo y personal para el futbolista argentino y su familia, que se mudarán a Manchester para afrontar esta etapa en la Premier League.
Enzo Fernández tendrá un nuevo desafío en su carrera luego de concretar su llegada al Manchester City en el cierre del mercado de pases europeo. El mediocampista argentino dejará atrás su etapa en Chelsea y continuará su vida en Inglaterra junto a su familia, aunque con una nueva mudanza.
La transferencia se concretó por 125 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 146 millones de euros, y convirtió al futbolista argentino en uno de los grandes protagonistas de la última jornada del mercado.
En medio de los cambios que implica el traspaso, su pareja Valentina Cervantes compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse del Chelsea, club que marcó una etapa importante para la familia.
La despedida de Valentina Cervantes al Chelsea
Cervantes publicó un collage con fotografías de distintos momentos vividos durante los años que compartieron en Londres. En las imágenes aparece junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín, acompañando al futbolista tanto dentro como fuera de la cancha.
Entre los recuerdos aparecen momentos en los que la familia alentó al mediocampista desde las tribunas y celebró títulos importantes. También se destacan las celebraciones por la conquista del Mundial de Clubes ante París Saint-Germain y de la Conference League frente a Betis.
Las fotografías también reflejaron cómo cambió la familia durante ese período. En una de las primeras imágenes tomadas en Stamford Bridge, Benjamín todavía no había nacido. El menor de los hijos de la pareja llegó al mundo en octubre de 2023, pocos meses después del desembarco de Fernández en Londres.
El mensaje de Cervantes estuvo acompañado por un emoji de emoción y un corazón azul, en una muestra de nostalgia por el final de la etapa, pero también de ilusión ante el nuevo capítulo que comienza en Manchester.
La historia de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Inglaterra
Fernández arribó al Chelsea en febrero de 2023, después de su paso por Benfica. El club inglés desembolsó 121 millones de euros por el mediocampista, quien había tenido un papel destacado con la Selección argentina durante el Mundial de Qatar.
En aquel momento, Fernández dejó Lisboa junto a Cervantes y su hija Olivia para comenzar una nueva vida en Londres. Meses después, la familia se amplió con el nacimiento de Benjamín.
Sin embargo, la estadía en Inglaterra también atravesó momentos difíciles para la pareja. En octubre de 2024, Cervantes dejó la vivienda que compartía con el futbolista y regresó a Buenos Aires junto a sus dos hijos. Durante ese período se enfocó en su actividad como modelo e influencer.
La separación, de todos modos, no fue definitiva. A comienzos de 2025, después de compartir las fiestas de fin de año en Europa, la pareja decidió reconciliarse y volver a apostar por su familia.
Ahora, con el pase de Enzo Fernández al Manchester City, comienza una nueva etapa para el futbolista y su familia, nuevamente en Inglaterra, pero lejos del barrio londinense que los acompañó durante los últimos años.