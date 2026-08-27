Champions League: así quedó el sorteo de la Fase de Liga

La Champions League 2026/27 ya tiene su hoja de ruta. Este jueves se realizó en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la Fase de Liga, que definió los ocho rivales que deberá enfrentar cada uno de los 36 clubes en la primera etapa del torneo más importante de Europa. Y, como suele ocurrir, el bolillero dejó varios partidazos y caminos exigentes para los equipos con presencia argentina.