Champions League: así quedó el sorteo de la Fase de Liga

Resumen para apurados
- La UEFA realizó en Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la Champions 2026/27, definiendo los ocho rivales de los 36 clubes participantes.
- Los 36 equipos competirán en una tabla única con ocho partidos. El fixture dejó duros cruces para planteles con figuras argentinas como Lautaro Martínez y Dibu Martínez.
- El certamen comenzará en septiembre y definirá a los clasificados a octavos, con el objetivo puesto en la gran final del 5 de junio de 2027 en Madrid.
La Champions League 2026/27 ya tiene su hoja de ruta. Este jueves se realizó en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la Fase de Liga, que definió los ocho rivales que deberá enfrentar cada uno de los 36 clubes en la primera etapa del torneo más importante de Europa. Y, como suele ocurrir, el bolillero dejó varios partidazos y caminos exigentes para los equipos con presencia argentina.
La ceremonia contó con la participación de Thierry Henry y David Villa, mientras que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, fue el encargado de abrir el evento. A partir de allí comenzaron a aparecer algunos cruces de peso: Real Madrid-Inter, Manchester City-PSG, PSG-Barcelona, Barcelona-Manchester City, Inter-Liverpool y Liverpool-Atlético de Madrid son apenas algunos de los encuentros que tendrá esta primera fase.
El formato mantiene a los 36 participantes dentro de una única tabla general. Cada equipo jugará ocho partidos ante rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante) y deberá enfrentarse a dos clubes de cada uno de los cuatro bombos. Los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final, mientras que aquellos que terminen entre el noveno y el 24° puesto deberán disputar un playoff. Del 25° hacia abajo quedarán eliminados.
Caminos exigentes para los argentinos
Entre los representantes argentinos, uno de los calendarios más duros será el de Leipzig, dirigido por Martín Demichelis. El conjunto alemán deberá medirse, entre otros, con Manchester City y Real Madrid, además de Manchester United, PSV, Shakhtar, Feyenoord, Lens y Como.
Tampoco tendrá demasiado margen para relajarse Roma, que cuenta con Paulo Dybala, Leandro Paredes y Matías Soulé. En su camino aparecen nada menos que Real Madrid y PSG, además de Manchester United, Sporting de Lisboa, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
Emiliano “Dibu” Martínez también tendrá varios exámenes de peso con Aston Villa. El conjunto inglés quedó emparejado con PSG, Barcelona y Borussia Dortmund, además de Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.
Por su parte, Atlético de Madrid enfrentará a Bayern Munich y Liverpool como principales obstáculos, además de Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.
Otra presencia argentina que genera expectativa es la de Nicolás Paz. El Como tendrá un calendario atractivo que incluye cruces frente a Barcelona, PSG y Manchester United, además de Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens.
Mientras tanto, Inter de Lautaro Martínez deberá afrontar dos enfrentamientos de enorme peso ante Real Madrid y Liverpool, en una fase que promete poner a prueba desde temprano al conjunto italiano.
Una primera fase cargada de partidazos
El sorteo también dejó enfrentamientos que podrían perfectamente pertenecer a instancias decisivas. Real Madrid recibirá al Inter y visitará al Arsenal; Manchester City se cruzará con PSG y Barcelona; el conjunto catalán también enfrentará al PSG; Bayern Munich chocará con Arsenal y Manchester United; y Liverpool se medirá con Atlético de Madrid.
La Fase de Liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y se extenderá hasta fines de enero de 2027. Después llegarán los playoffs y, desde marzo, los cruces de eliminación directa.
El recorrido terminará el 5 de junio de 2027, cuando el campeón sea coronado en el estadio Metropolitano de Madrid. Antes de llegar hasta allí habrá ocho fechas y una tabla única en la que cada punto puede resultar decisivo. El sorteo ya está hecho; ahora, Europa conoce el camino hacia la “Orejona”.