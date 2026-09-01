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Qué hará Lionel Messi tras retirarse de la Selección: Inter Miami, negocios y sus planes a futuro

A los 39 años, el rosarino continuará jugando en Estados Unidos y tiene contrato hasta finales de 2028. Además, comenzó a profundizar su participación en diferentes proyectos vinculados con la gestión deportiva.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami hasta 2028 y desarrollará negocios tras cerrar su etapa de 21 años en la Selección argentina.
  • A sus 39 años, el astro mantiene su vigencia goleadora en la MLS y busca nuevos títulos con el club de Florida, como la Concachampions.
  • Tras su retiro definitivo, Messi planea volcarse a la gestión deportiva mediante un rol institucional en Miami e inversiones en clubes como UE Cornellà.
Resumen generado con IA

El retiro de la Selección no significa, por ahora, el final de la carrera de Lionel Messi. Después de cerrar una etapa de 21 años con la camiseta albiceleste, el rosarino continuará jugando profesionalmente y ya desarrolla diferentes proyectos que permiten empezar a imaginar cuál será su vida después del fútbol.

A los 39 años, Messi mantiene su vigencia en Inter Miami. Recientemente convirtió cuatro goles en un mismo partido y alcanzó los 18 tantos en la temporada de la MLS, donde se ubica entre los principales goleadores.

Su vínculo con el club de Florida se extiende hasta finales de 2028, aunque el contrato no necesariamente determina cuándo llegará su retiro. Será el propio futbolista quien decida hasta qué momento continuar compitiendo.

Los objetivos que todavía persigue con Inter Miami

Messi todavía tiene desafíos deportivos por delante. Además de competir en las próximas temporadas de la MLS, uno de los títulos que permanecen pendientes es la Concachampions.

Su relación con Inter Miami, además, podría extenderse más allá de su etapa como jugador. La institución contempla que, cuando decida colgar los botines, pueda continuar vinculado al proyecto desde una función institucional o relacionada con la gestión.

Sus primeros pasos fuera de la cancha

Paralelamente, Messi comenzó a ampliar su participación en diferentes proyectos deportivos. Uno de ellos es la Unión Esportiva Cornellà, club que compite en la Tercera Federación española y en el que comenzó a involucrarse durante este año.

También aparece Leones FC, un proyecto de carácter familiar, mientras mantiene iniciativas junto a Luis Suárez a través de LSM en Uruguay.

De esta manera, el adiós a la Selección representa el cierre de una etapa, pero no del recorrido de Messi dentro del fútbol. Primero continuará buscando títulos con Inter Miami. Después, cuando decida dejar definitivamente las canchas, su futuro parece orientarse hacia un nuevo lugar: pasar de protagonista dentro del campo a participar también de la gestión.

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