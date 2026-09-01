Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

Resumen para apurados
- El diputado nacional Gerardo Huesen criticó al intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, por recibir $4.200 millones provinciales para abonar sueldos.
- El legislador libertario cuestionó la cantidad de empleados municipales, la falta de fondos para servicios básicos y acusó una mala administración del peronismo local.
- La disputa intensifica la presión opositora sobre las cuentas públicas tucumanas y abre el debate sobre el recorte del gasto político frente a la inversión comunal.
El diputado nacional por Tucumán Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) criticó la gestión del intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, y cuestionó "el nivel de asistencia financiera que recibe el municipio por parte del Gobierno provincial".
“Mirá cómo gobierna el peronismo kirchnerista de la Municipalidad de Banda del Río Salí”, disparó Huesen, al referirse a la situación financiera de uno de los municipios más importantes del interior tucumano. “Después de años manejando el municipio de Banda del Río Salí, ¿cómo es posible que pidan y reciban más de $4.200 millones por parte de la Provincia, principalmente para pagar sueldos?”, cuestionó.
En ese sentido, Huesen apuntó directamente contra el intendente y reclamó información sobre las cuentas municipales. “Habría que preguntarle al intendente cuántos empleados tiene Banda del Río Salí y cuánto queda disponible para los servicios básicos”, planteó.
Según Huesen, el problema no pasa solamente por la cantidad de recursos disponibles, sino por la forma en que son administrados. "Eso no es gestión, intendente Montero. Esto es un desastre. Gastan mal, no ordenan nada y después se endeudan para tapar el agujero. Es una vergüenza", afirmó.
Finalmente, el diputado libertario planteó que el debate sobre el futuro de Banda del Río Salí debe centrarse en una reducción del gasto político y en una mayor inversión. "La Banda y el interior tucumano no necesitan más gasto político, sino inversión; no necesitan más clientelismo, sino más libertad", sostuvo. Y cerró con una dura definición dirigida al jefe municipal. "Señor intendente, esto no es administración, esto es una desgracia", indicó.