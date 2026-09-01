Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

Finalmente, el diputado libertario planteó que el debate sobre el futuro de Banda del Río Salí debe centrarse en una reducción del gasto político y en una mayor inversión. "La Banda y el interior tucumano no necesitan más gasto político, sino inversión; no necesitan más clientelismo, sino más libertad", sostuvo. Y cerró con una dura definición dirigida al jefe municipal. "Señor intendente, esto no es administración, esto es una desgracia", indicó.