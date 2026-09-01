Atlético y San Martín empataron el clásico y siguen sin ganar en el Clausura

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y San Martín empataron 1-1 en cancha de San Jorge por la segunda fecha del Torneo Clausura, resultado que mantiene a ambos equipos sin victorias en la Zona B.
- Lucas Frías abrió el marcador para el 'Santo' en el complemento, mientras que Germaín Vallejo selló de penal la igualdad definitiva para el 'Decano' en un duelo muy disputado.
- Ambos clubes suman dos puntos tras dos fechas y buscarán su primer triunfo en las próximas jornadas de un Clausura que sigue este miércoles con cuatro encuentros.
La segunda fecha del Torneo Clausura tuvo como principal atractivo el clásico entre Atlético Tucumán y San Martín. Fue empate 1-1 en cancha de San Jorge, en un encuentro en el que todas las emociones llegaron durante el complemento.
Después de una primera mitad sin goles, Lucas Frías fue el encargado de romper la paridad y poner en ventaja a San Martín.
Atlético reaccionó y encontró la igualdad desde el punto penal. Germaín Vallejo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 que terminaría siendo definitivo.
El encuentro fue dirigido por Emanuel Monasterio. Con este resultado, Atlético y San Martín continúan igualados en la Zona B: ambos acumulan dos puntos después de las primeras dos jornadas y todavía no pudieron conseguir su primera victoria en el Clausura.
Juventud Unida volvió a sumar como visitante
Por la Zona A, Central Norte y Juventud Unida de Tafí Viejo igualaron 0-0 en cancha de Tucumán Central.
Para Central Norte significó su primer punto en el campeonato, luego de haber perdido 2-1 como visitante frente a Experimental en la jornada inaugural.
El equipo fue dirigido interinamente por Hernán Chiple después de la salida de Walter Molina. Desde este miércoles, Alejandro Bernat asumirá como nuevo entrenador del conjunto de barrio El Bosque.
Del otro lado, Juventud Unida, dirigido por Walter Ledda, continúa invicto y acumula cuatro puntos sobre seis posibles, todos conseguidos como visitante. En el debut había derrotado 3-1 a All Boys y ahora sumó frente a Central Norte.
La segunda fecha continúa este miércoles
La actividad continuará con otros cuatro encuentros. Por la Zona A, Talleres enfrentará a Experimental, mientras que por la Zona B, San Antonio se medirá con Amalia.
En la Zona D, Santa Lucía recibirá a Ateneo Parroquial Alderetes. Además, por el interzonal, Tucumán Central enfrentará a Atlético Concepción.
Así, después de un martes que tuvo al clásico como principal protagonista, el Clausura continuará este miércoles con cuatro partidos que comenzarán a darle forma a las posiciones de las distintas zonas.