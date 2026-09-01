DeportesFútbol

Atlético y San Martín empataron el clásico y siguen sin ganar en el Clausura

El “Decano” y el “Santo” igualaron 1-1 en cancha de San Jorge y quedaron con dos puntos en la Zona B. Central Norte y Juventud Unida también repartieron puntos en el inicio de la segunda fecha.

Atlético empató 1-1 frente a San Martín.
Atlético empató 1-1 frente a San Martín. Gentileza Rocío López - Prensa Atlético.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y San Martín empataron 1-1 en cancha de San Jorge por la segunda fecha del Torneo Clausura, resultado que mantiene a ambos equipos sin victorias en la Zona B.
  • Lucas Frías abrió el marcador para el 'Santo' en el complemento, mientras que Germaín Vallejo selló de penal la igualdad definitiva para el 'Decano' en un duelo muy disputado.
  • Ambos clubes suman dos puntos tras dos fechas y buscarán su primer triunfo en las próximas jornadas de un Clausura que sigue este miércoles con cuatro encuentros.
Resumen generado con IA

La segunda fecha del Torneo Clausura tuvo como principal atractivo el clásico entre Atlético Tucumán y San Martín. Fue empate 1-1 en cancha de San Jorge, en un encuentro en el que todas las emociones llegaron durante el complemento.

Después de una primera mitad sin goles, Lucas Frías fue el encargado de romper la paridad y poner en ventaja a San Martín.

Atlético reaccionó y encontró la igualdad desde el punto penal. Germaín Vallejo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

El encuentro fue dirigido por Emanuel Monasterio. Con este resultado, Atlético y San Martín continúan igualados en la Zona B: ambos acumulan dos puntos después de las primeras dos jornadas y todavía no pudieron conseguir su primera victoria en el Clausura.

Juventud Unida volvió a sumar como visitante

Por la Zona A, Central Norte y Juventud Unida de Tafí Viejo igualaron 0-0 en cancha de Tucumán Central.

Para Central Norte significó su primer punto en el campeonato, luego de haber perdido 2-1 como visitante frente a Experimental en la jornada inaugural.

El equipo fue dirigido interinamente por Hernán Chiple después de la salida de Walter Molina. Desde este miércoles, Alejandro Bernat asumirá como nuevo entrenador del conjunto de barrio El Bosque.

Del otro lado, Juventud Unida, dirigido por Walter Ledda, continúa invicto y acumula cuatro puntos sobre seis posibles, todos conseguidos como visitante. En el debut había derrotado 3-1 a All Boys y ahora sumó frente a Central Norte.

La segunda fecha continúa este miércoles

La actividad continuará con otros cuatro encuentros. Por la Zona A, Talleres enfrentará a Experimental, mientras que por la Zona B, San Antonio se medirá con Amalia.

En la Zona D, Santa Lucía recibirá a Ateneo Parroquial Alderetes. Además, por el interzonal, Tucumán Central enfrentará a Atlético Concepción.

Así, después de un martes que tuvo al clásico como principal protagonista, el Clausura continuará este miércoles con cuatro partidos que comenzarán a darle forma a las posiciones de las distintas zonas.

Temas Club Atlético TucumánSan Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades

Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Lo más popular
Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”
1

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: Esto no es administración, es una desgracia
2

Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año
3

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
4

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual
5

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Ranking notas premium
Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
1

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
2

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT
3

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial
4

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
5

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Más Noticias
Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: Esto no es administración, es una desgracia

Gerardo Huesen, contra Gonzalo Monteros: "Esto no es administración, es una desgracia"

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Colapinto regresa a Monza, el templo de la velocidad en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Colapinto regresa a Monza, el "templo de la velocidad" en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Comentarios