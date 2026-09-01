Entre la gloria mundial y la realidad del amateurismo: el análisis de "Vicky" Sauze sobre el hockey argentino

Al profundizar sobre cómo sostiene su carrera, la tucumana detalló los apoyos oficiales: "Nosotras como Leonas recibimos una beca del Estado a través del Enard, y con eso vivimos. Pero la realidad es que es poco para lo que demanda la vida de un deportista de alto rendimiento y de cualquier persona. Entrenamos de lunes a viernes todos los días, a la tarde con los clubes o doble turno con la selección. El sábado tenés partido, necesitás descansar, alimentarte bien y vivir en una zona cerca del entrenamiento para sumar horas de descanso. No alcanza, pero entre todas le buscamos la vuelta y pedimos ayuda por diferentes lados".