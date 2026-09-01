Debía pagar una multa por alcoholemia de $2,3 millones, transfirió un peso y presentó un comprobante falso

Un hombre, de 41 años, fue acusado de haber intentado engañar a la Municipalidad de Banda del Río Salí para evitar el pago de una multa de $2,3 millones. Según la acusación fiscal, realizó una transferencia de apenas un peso y luego presentó un comprobante adulterado en el que figuraba falsamente que había abonado la totalidad de la sanción.