Debía pagar una multa por alcoholemia de $2,3 millones, transfirió un peso y presentó un comprobante falso
Según la acusación, adulteró un recibo para simular el pago de la sanción en la Municipalidad de Banda del Río Salí y recuperar su camioneta y la documentación. Fue imputado por defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y uso de documento adulterado.
Resumen para apurados
- La Justicia imputó a un hombre en Banda del Río Salí tras transferir un peso y presentar un comprobante adulterado para eludir una multa por alcoholemia de $2,3 millones.
- El acusado dio positivo en alcoholemia, le secuestraron su camioneta y utilizó los datos de una transferencia mínima para falsificar el pago total y retirar el rodado.
- La Fiscalía le formuló cargos por defraudación agravada y uso de documento adulterado, fijándole medidas de coerción y comparecencia periódica por seis meses.
Un hombre, de 41 años, fue acusado de haber intentado engañar a la Municipalidad de Banda del Río Salí para evitar el pago de una multa de $2,3 millones. Según la acusación fiscal, realizó una transferencia de apenas un peso y luego presentó un comprobante adulterado en el que figuraba falsamente que había abonado la totalidad de la sanción.
La maniobra habría permitido que el acusado, apodado “Bruja”, recuperara su camioneta y la documentación que le habían sido retenidas luego de dar positivo en un control de alcoholemia. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el dinero acreditado en la cuenta municipal había sido únicamente un peso.
En una audiencia oficial, la Fiscalía formuló cargos contra el acusado por los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y uso de documento adulterado, en calidad de autor.
Como medidas de coerción, se le impuso por seis meses la obligación de someterse al proceso, mantener domicilio, no obstaculizar la investigación y presentarse periódicamente en sede policial, entre otras reglas de conducta.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I del Centro Judicial Capital, a cargo de Diego Alejo López Ávila. En la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
La multa y la presunta maniobra
De acuerdo con la acusación, el hecho se inició el 15 de junio de 2026, alrededor de las 6, cuando el imputado circulaba en una camioneta Chevrolet S10 por la ruta provincial 306, en Banda del Río Salí.
Durante un operativo de control vehicular y alcoholemia realizado por personal de Tránsito municipal, fue sometido al test correspondiente, que arrojó un resultado positivo de 1,11 gramos de alcohol por litro en sangre.
Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y a la retención de la documentación. Además, se confeccionó el acta correspondiente y se le impuso una multa por $2,3 millones.
Al día siguiente, según la investigación, el acusado se presentó en la Oficina de Cobranzas del Juzgado Municipal de Faltas I de Banda del Río Salí para consultar sobre la infracción y solicitar un CBU o alias bancario con el argumento de que realizaría el pago mediante una transferencia.
Una vez que obtuvo los datos de la cuenta recaudadora municipal, la Fiscalía sostiene que realizó desde su cuenta una transferencia por la suma de un peso. El objetivo, según la acusación, era obtener los datos formales de la operación para utilizarlos posteriormente en la confección de un comprobante falso.
El 18 de junio, a las 12.25, regresó al Juzgado Municipal y entregó a una empleada un comprobante físico impreso que habría sido adulterado. En el documento figuraba falsamente la acreditación de $2,3 millones en la cuenta del municipio.
Según la acusación, a partir de esa maniobra logró que le restituyeran el vehículo y la documentación retenida.
El engaño fue descubierto posteriormente, cuando se constató que en la cuenta municipal solo había ingresado un peso. Para la Fiscalía, la maniobra ocasionó un perjuicio patrimonial a las arcas de la Municipalidad de Banda del Río Salí por el monto de la multa que no fue percibido.