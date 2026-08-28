Se puso de novia por internet con un supuesto británico que le prometió visitarla y la estafó con $30 millones

Resumen para apurados
- Una mujer de 60 años en Paraná fue estafada con casi $30 millones tras un año de relación virtual con un falso británico que le pidió dinero para visitarla.
- La víctima tomó créditos para enviar los fondos. Tras la denuncia, la Justicia allanó una casa en Concordia e imputó a una mujer titular de una de las cuentas receptoras.
- Los peritajes a los celulares secuestrados buscan dar con la red detrás del fraude, en medio de una ola de estafas sentimentales virtuales con patrones similares en el país.
Lo que comenzó como un vínculo sentimental a través de las redes sociales terminó convirtiéndose en una estafa de casi $30 millones. Una mujer de 60 años, oriunda de Paraná, Entre Ríos, denunció que durante más de un año mantuvo una relación virtual con un supuesto ciudadano británico que decía llamarse Michael Lawrence Williams y que quería viajar a la Argentina para conocerla.
La mujer comenzó a comunicarse con el hombre en febrero del año pasado, a través de Facebook. Con el tiempo, la conversación pasó a WhatsApp, donde el supuesto británico utilizaba un número con característica del Reino Unido. El contacto se volvió cada vez más cercano y adquirió un tono sentimental, al punto de que la víctima creyó que finalmente podría concretar un encuentro en persona.
El engaño se profundizó cuando el hombre le aseguró que necesitaba dinero para obtener una autorización que le permitiera viajar hasta Paraná. A partir de entonces, los pedidos comenzaron a repetirse y la mujer realizó distintas transferencias a las cuentas que le indicaban.
Según consta en la investigación, en total transfirió $29.816.400,69.
Para reunir esa cantidad, la víctima llegó a solicitar créditos en distintas entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias. Estaba convencida de que ese dinero permitiría resolver los supuestos gastos vinculados con el viaje y concretar finalmente el encuentro con el hombre con quien mantenía el vínculo desde hacía más de un año.
Pero el viaje nunca se concretó. El supuesto novio británico jamás apareció.
La ruta del dinero
La investigación quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie. A partir de las primeras medidas, agentes de la División Cibercrimen comenzaron a seguir el recorrido de parte del dinero transferido por la mujer.
Ese trabajo permitió determinar que una de las cuentas receptoras estaba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M. El dato llevó a los investigadores hasta una vivienda ubicada en Concordia.
Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en una casa de la calle La Heras, en esa ciudad entrerriana.
Durante el procedimiento, los efectivos notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con la maniobra y cuál habría sido el vínculo de la sospechosa con las transferencias investigadas.
D.C.M. quedó vinculada a la causa como presunta coautora del delito de estafa. Sin embargo, su responsabilidad todavía no está determinada y dependerá de las pruebas que surjan del análisis de los teléfonos, así como de las cuentas bancarias y billeteras virtuales involucradas.
La Justicia busca ahora reconstruir cómo se organizó la maniobra, quiénes participaron y cuál fue el destino final del dinero entregado por la víctima.
Una modalidad que vuelve a aparecer
El caso de Paraná presenta similitudes con otra estafa virtual denunciada por una jubilada de 70 años de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, la mujer creyó que mantenía una relación con el actor estadounidense Kevin Costner y terminó transfiriendo $3.621.712,35.
La víctima había comenzado a seguir en TikTok un perfil que utilizaba el nombre del protagonista de El guardaespaldas. Cuando esa cuenta desapareció, el supuesto actor se comunicó con ella a través de Zangi, una aplicación de mensajería.
Las conversaciones continuaron durante meses y el vínculo virtual se volvió cada vez más cercano. El fraude quedó expuesto cuando el falso Costner le ofreció un supuesto carnet de “Club Fan” a cambio de $3,6 millones.
La maniobra fue todavía más lejos: el estafador le sugirió que vendiera su casa para que él pudiera comprarle una propiedad en Santa Marta, California. La mujer finalmente no vendió el inmueble, pero sí realizó tres transferencias entre el 19 y el 21 de mayo.
El dinero terminó en una billetera virtual de Ualá. Para reforzar el engaño, el estafador también le envió un carnet falso con el objetivo de hacerle creer que la operación era legítima.
La mujer demoró en realizar la denuncia. Finalmente, comenzó a sospechar cuando encontró comentarios de otros usuarios en TikTok y descubrió que las transferencias que había realizado habían terminado en una cuenta argentina.
La causa por esta segunda estafa quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga. Los investigadores analizan el recorrido del dinero e intentan determinar quiénes fueron los responsables de la maniobra.