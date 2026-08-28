Se puso de novia por internet con un supuesto británico que le prometió visitarla y la estafó con $30 millones

La mujer comenzó a comunicarse con el hombre en febrero del año pasado, a través de Facebook. Con el tiempo, la conversación pasó a WhatsApp, donde el supuesto británico utilizaba un número con característica del Reino Unido. El contacto se volvió cada vez más cercano y adquirió un tono sentimental, al punto de que la víctima creyó que finalmente podría concretar un encuentro en persona.