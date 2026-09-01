Cinco escenas del tucumano Pablo Hernández con Lionel Messi: del Camp Nou al abrazo que nunca olvidó en la Copa América 2016

Primero intentó perseguirlo. Después descubrió que ni siquiera agarrándolo podía frenarlo. Años más tarde lo vio llorar, se acercó y lo abrazó. También recibió de sus manos una camiseta que hoy guarda detrás de un vidrio. Finalmente terminó viendo a sus propios hijos sufrir y festejar por él. Durante cuatro años, la carrera de Pablo Hernández se cruzó una y otra vez con la de Lionel Messi. Fueron rivales en España y con sus selecciones, pero también construyeron una cercanía que trascendió la cancha.