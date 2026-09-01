Cuenta DNI renovó sus beneficios para septiembre de 2026 e incluyó un nuevo rubro con descuento

Resumen para apurados
- En septiembre de 2026, Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI en Buenos Aires e incluyó descuentos en veterinarias para fomentar el ahorro de los usuarios.
- La billetera digital sumó un 30% de reintegro en pet shops los sábados y mantuvo promociones habituales en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y garrafas.
- El nuevo esquema busca sostener el poder de compra bonaerense y consolidar a la aplicación como la principal herramienta de pago y ahorro cotidiano en la provincia.
Banco Provincia actualizó la nómina de beneficios de Cuenta DNI correspondientes a septiembre de 2026, asegurando la continuidad de múltiples opciones de ahorro a lo largo del mes. La novedad más relevante del período radica en la incorporación de un descuento exclusivo destinado a operaciones efectuadas en comercios del rubro veterinario y locales de pet shops.
Al mismo tiempo, la plataforma digital sostendrá la vigencia de sus promociones habituales entre los usuarios activos. Este esquema incluye los incentivos para consumo gastronómico durante los fines de semana, las bonificaciones diarias en comercios de cercanía y las devoluciones aplicables a las compras en ferias y mercados distribuidos por la provincia.
Todas las promos de Cuenta DNI en septiembre
Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.
Gastronomía – Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.
Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.
Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.