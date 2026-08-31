Empleados de farmacia: cuánto cobran en septiembre de 2026 y cuándo es el próximo aumento
Los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 mantienen en septiembre los básicos de agosto, pero reciben una fuerte suba en las sumas no remunerativas. El próximo aumento del salario básico será en noviembre.
Resumen para apurados
- FATFA y COFA acordaron que los empleados de farmacia mantendrán sus salarios básicos en septiembre en Argentina, pero recibirán una fuerte suba en las sumas no remunerativas.
- El convenio CCT 659/13 elevó cerca del 80% los montos no remunerativos frente a agosto, dejando los sueldos básicos desde $1.403.185 hasta $2.134.953 según la categoría laboral.
- El cronograma continuará con otra suba de adicionales en octubre, mientras que en noviembre se actualizarán formalmente las escalas de los salarios básicos remunerativos.
Los empleados de farmacia cobrarán en septiembre de 2026 los mismos salarios básicos establecidos en agosto, aunque tendrán un incremento significativo en las sumas no remunerativas.
El esquema salarial fue acordado por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la cámara empresaria COFA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 659/13. El acuerdo contempla aumentos mensuales en las sumas fijas hasta noviembre, cuando se aplicará una nueva actualización sobre los salarios básicos.
De acuerdo con la escala vigente, el básico para las categorías iniciales se mantiene en $1.403.185,39, mientras que el salario básico de un farmacéutico alcanza los $2.134.953,36.
Cuánto cobra un empleado de farmacia en septiembre de 2026
La escala salarial de septiembre contempla el salario básico remunerativo más la suma no remunerativa correspondiente a cada categoría.
Cadetes: el salario básico es de $1.403.185,39, más una suma no remunerativa de $65.319,95.
Aprendiz Ayudante: el salario básico es de $1.403.185,39, más una suma no remunerativa de $65.319,95.
Personal Auxiliar Interno y Externo: el salario básico es de $1.486.139,03, más una suma no remunerativa de $69.181,54.
Personal con Asignación Específica: el salario básico es de $1.580.289,30, más una suma no remunerativa de $73.564,34.
Ayudante en Gestión de Farmacia: el salario básico es de $1.580.289,30, más una suma no remunerativa de $73.564,34.
Personal en Gestión de Farmacia: el salario básico es de $1.933.355,60, más una suma no remunerativa de $90.000.
Farmacéutico: el salario básico es de $2.134.953,36, más una suma no remunerativa de $99.384,61.
Cuánto cobra un farmacéutico en septiembre
En el caso de los trabajadores profesionales, el salario básico de un farmacéutico en septiembre de 2026 es de $2.134.953,36, al que se suma una asignación no remunerativa de $99.384,61.
Además, el convenio establece suplementos específicos para los profesionales que cumplen funciones vinculadas con la responsabilidad técnica y el bloqueo de título.
Bloqueo de título y suplementos para farmacéuticos
Los montos correspondientes a los suplementos previstos en el artículo 7 del CCT 659/13 son los siguientes:
Bloqueo de título del Farmacéutico Director Técnico (Art. 7, inc. a): asignación base de $1.650.389,40 y suma no remunerativa de $76.827,59.
Título de Farmacéutico al 80% (Art. 7, inc. b): asignación base de $1.320.311,52 y suma no remunerativa de $61.462,07.
Título de Farmacéutico al 60% (Art. 7, inc. c): asignación base de $990.233,64 y suma no remunerativa de $46.096,55.
Fuerte aumento de las sumas no remunerativas en septiembre
Una de las principales novedades de la paritaria de empleados de farmacia para septiembre es el incremento de las sumas no remunerativas.
En las categorías iniciales, como Cadetes y Aprendiz Ayudante, el monto pasó de $36.288,86 en agosto a $65.319,95 en septiembre.
Para los farmacéuticos, en tanto, la suma no remunerativa aumentó de $55.213,68 a $99.384,61.
Esto representa un incremento cercano al 80% en las asignaciones extraordinarias respecto de los valores abonados durante agosto.
Cuándo es el próximo aumento para empleados de farmacia
El acuerdo salarial establece un cronograma de incrementos que continuará durante los próximos meses.
El próximo aumento será en octubre de 2026, cuando volverán a incrementarse las sumas no remunerativas. Para las categorías más bajas, el monto llegará a $94.351,03, mientras que para los farmacéuticos alcanzará los $143.555,55.
Sin embargo, el cambio más importante llegará en noviembre de 2026, cuando se actualizarán los salarios básicos remunerativos.
En ese mes, el básico de las categorías iniciales, como Cadetes y Aprendiz Ayudante, pasará de $1.403.185,39 a $1.475.763,11.
Para los farmacéuticos, el básico subirá de $2.134.953,36 a $2.245.380,71.
Parte de las sumas abonadas previamente como conceptos no remunerativos serán absorbidas y reestructuradas como pagos a cuenta de futuras negociaciones paritarias.
Paritaria de empleados de farmacia: cómo sigue el acuerdo
El esquema acordado por FATFA y COFA mantiene sin modificaciones los salarios básicos durante septiembre, pero establece incrementos progresivos de las sumas no remunerativas en septiembre y octubre.
La actualización de los salarios básicos llegará en noviembre, cuando se aplicará el nuevo piso salarial previsto en el acuerdo.
De esta manera, los trabajadores de farmacias tendrán durante los próximos meses una combinación de sumas no remunerativas crecientes y una posterior recomposición de los básicos, de acuerdo con el cronograma establecido en la negociación paritaria.