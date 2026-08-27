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Enzo Fernández dejaría Chelsea y jugaría en Manchester City

El volante argentino será transferido por cerca de 140 millones de euros y firmará hasta 2032. Con sus tres pases en Europa ya habrá movilizado 279 millones.

Enzo Fernández, volante de Chelsea.
Enzo Fernández, volante de Chelsea.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández al Chelsea por cerca de 140 millones de euros para reforzar su mediocampo con un contrato hasta 2032.
  • El volante deja Londres tras ganar dos títulos pero desgastado por tensiones con los hinchas. Con tres traspasos en Europa, ya movilizó 279 millones de euros.
  • En los Citizens, Fernández se reencontrará con el DT Enzo Maresca y asumirá un rol clave para liderar la reconstrucción del mediocampo junto a Ayyoub Bouaddi.
Resumen generado con IA

Enzo Fernández protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado europeo. Manchester City acordó su transferencia desde Chelsea por cerca de 140 millones de euros y el mediocampista argentino firmará un contrato hasta 2032, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más.

El campeón del mundo dejará Londres después de tres años y medio y llegará al City como una de las principales apuestas para reconstruir el mediocampo. La dirigencia buscaba un futbolista de jerarquía para reemplazar a Rodri y ya había incorporado al marroquí Ayyoub Bouaddi por 100 millones de euros.

En Manchester, además, Fernández volverá a encontrarse con Enzo Maresca, quien será nuevamente su entrenador.

Enzo Fernández y una cifra impactante: 279 millones en transferencias

El movimiento también permitirá al argentino alcanzar una cifra extraordinaria. Con apenas 25 años, sus transferencias ya movilizaron aproximadamente 279 millones de euros.

River lo vendió a Benfica por 18 millones en 2022. Apenas unos meses después, Chelsea pagó 121 millones para llevárselo a Inglaterra y convirtió al mediocampista en una de las compras más caras de la historia de la Premier League. Ahora Manchester City agregará otros 140 millones.

Su salida también cerrará una etapa intensa en Chelsea. Fernández llegó a convertirse en capitán y conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes durante 2025, aunque durante los últimos meses su relación con una parte de los hinchas se había deteriorado.

Las declaraciones en las que manifestó su gusto por Madrid y su festejo frente a Inglaterra durante el Mundial 2026 profundizaron esa tensión. Incluso recibió abucheos recientemente durante un amistoso frente a Real Sociedad.

La negociación ya había provocado que quedara afuera del encuentro contra Luton Town por la Carabao Cup. Su salida también impedirá una sociedad argentina que parecía encaminada en Londres: Emiliano “Dibu” Martínez acaba de incorporarse a Chelsea, pero no llegará a compartir plantel con Enzo.

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