Manchester City vuelve a la carga por Enzo Fernández: cuánto pide Chelsea para desprenderse del volante

El mercado de pases entra en su tramo decisivo y Manchester City volvió a poner sus ojos sobre Enzo Fernández. El volante argentino es uno de los grandes objetivos de Enzo Maresca para reforzar la zona central del equipo y ser el reemplazante de Rodri, y a pocos días del cierre de la ventana de transferencias, el club inglés prepara una nueva propuesta para intentar sacarlo de Chelsea.