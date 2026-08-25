Manchester City vuelve a la carga por Enzo Fernández: cuánto pide Chelsea para desprenderse del volante

Resumen para apurados
- Manchester City negocia con Chelsea el fichaje de Enzo Fernández en Inglaterra para reemplazar a Rodri antes del cierre del libro de pases.
- Chelsea tasó al volante argentino en 140 millones de euros, mientras que los Ciudadanos iniciaron con una oferta de 120 millones que buscan mejorar.
- El acuerdo definiría el mediocampo del City y obligaría a Chelsea a buscar un reemplazo de jerarquía en los últimos días del mercado europeo.
El mercado de pases entra en su tramo decisivo y Manchester City volvió a poner sus ojos sobre Enzo Fernández. El volante argentino es uno de los grandes objetivos de Enzo Maresca para reforzar la zona central del equipo y ser el reemplazante de Rodri, y a pocos días del cierre de la ventana de transferencias, el club inglés prepara una nueva propuesta para intentar sacarlo de Chelsea.
La operación no será sencilla. Chelsea considera al argentino una pieza fundamental de su plantel y ya estableció una cifra para comenzar a escuchar ofertas: pretende alrededor de 140 millones de euros para desprenderse del futbolista.
En Manchester, sin embargo, no parecen dispuestos a abandonar la negociación. El City habría estado dispuesto inicialmente a desembolsar cerca de 120 millones de euros, aunque la posibilidad de mejorar esa propuesta sigue sobre la mesa para intentar acercar posiciones.
Enzo Fernández, el elegido para ocupar el lugar de Rodri
La búsqueda del City tiene una explicación concreta. La salida de Rodri dejó un espacio de enorme jerarquía en el mediocampo y Fernández aparece como uno de los futbolistas que mejor encajan en el perfil que busca el conjunto de Manchester.
La reciente llegada del marroquí Ayyoub Bouaddi no habría modificado esa intención. El club inglés continúa evaluando alternativas y considera al argentino una opción prioritaria para reforzar el centro del campo.
Con 25 años, Enzo ya acumuló una experiencia extraordinaria. Surgió de River, se consolidó rápidamente en Europa y alcanzó la cima con la selección argentina al conquistar el Mundial de Qatar 2022.
También fue protagonista en el Mundial 2026, donde Argentina llegó nuevamente a la final. En semifinales frente a Inglaterra, justamente, marcó uno de los goles más recordados del torneo: recibió fuera del área y sacó un derechazo que se metió en el ángulo, acompañado por el tradicional festejo del "Topo Gigio".
Chelsea no quiere desprenderse de una pieza clave
En Londres entienden perfectamente el interés del City. Enzo es uno de los futbolistas más importantes de Chelsea, especialmente por su influencia en la mitad de la cancha.
El argentino se transformó en una pieza central del equipo y su salida obligaría al club a buscar un reemplazante de jerarquía en un mercado que ya entra en su etapa final.
Sin embargo, la posibilidad de una transferencia empieza a tomar fuerza. El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, fue consultado sobre la situación después del triunfo 3 a 2 frente a Fulham y dejó abierta la puerta a una resolución durante los próximos días.
"En el fútbol no me sorprende nada. Veremos esta semana. Mi deseo es que sepamos qué pasará en el futuro, pero veremos esta semana", respondió el técnico español.
La cifra que puede definir la operación
Chelsea tiene clara su postura: para sentarse a negociar seriamente pretende una oferta cercana a los 140 millones de euros.
Manchester City habría arrancado con una propuesta de aproximadamente 120 millones, pero la diferencia no parece imposible de cubrir para el club que busca sumar al argentino.