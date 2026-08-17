Detuvieron y expulsaron de Bolivia a un argentino con pedido de captura internacional

Resumen para apurados
- Un argentino con captura internacional por contrabando y asociación ilícita fue detenido en Bolivia y entregado a Gendarmería en el paso Aguas Blancas.
- Interpol Tarija localizó al prófugo en territorio boliviano tras tareas de inteligencia, coordinando su expulsión con autoridades migratorias de ambos países.
- El detenido quedó alojado bajo custodia de Gendarmería a la espera de ser indagado y procesado por la justicia federal de Orán.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán", en coordinación directa con el Oficial de Enlace de la Institución en el Estado Plurinacional de Bolivia, hicieron efectiva la recepción de un ciudadano argentino sobre el cual pesaba una orden de captura nacional e internacional emitida por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (INTERPOL).
El detenido se encontraba imputado en una causa por infracción a la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y Asociación Ilícita, tramitada ante la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.
La localización y aprehensión del prófugo fue el resultado de un operativo de inteligencia ejecutado por el Grupo de Inteligencia de Tarija (INTERPOL Bolivia). Tras su detención en territorio boliviano, los funcionarios de la Fuerza se hicieron presentes en la localidad de Aguas Blancas para coordinar la entrega formal con personal de la Unidad Policial de Control Migratorio (UPCOM) de Bolivia, el Grupo de Inteligencia de Tarija y las direcciones de Migraciones de ambos países.
Cumplimentadas las actuaciones de expulsión y recepción, los gendarmes asumieron la custodia del ciudadano en el Paso Internacional Aguas Blancas – Bermejo.
Posteriormente, el personal de la Fuerza procedió al traslado del detenido hasta el asiento de la unidad táctica, donde permanecerá alojado en carácter de comunicado.
Tomó intervención el Magistrado Interviniente de la jurisdicción, quien ordenó el labrado de las actuaciones de rigor y el mantenimiento de la medida privativa de la libertad a la espera de su posterior derivación judicial.