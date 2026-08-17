Detuvieron y expulsaron de Bolivia a un argentino con pedido de captura internacional

La localización y aprehensión del prófugo fue el resultado de un operativo de inteligencia ejecutado por el Grupo de Inteligencia de Tarija (INTERPOL Bolivia). Tras su detención en territorio boliviano, los funcionarios de la Fuerza se hicieron presentes en la localidad de Aguas Blancas para coordinar la entrega formal con personal de la Unidad Policial de Control Migratorio (UPCOM) de Bolivia, el Grupo de Inteligencia de Tarija y las direcciones de Migraciones de ambos países.