Volver al Trabajo deja de pagarse: qué beneficio continuará y quiénes cobrarán $78.000

Por su parte, el programa Acompañamiento Social está destinado a los titulares del ex Potenciar Trabajo que no pudieron ingresar a Volver al Trabajo, incluyendo sectores específicos como mayores o quienes requieren asistencia integral –mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos–. Busca asegurar controles de salud y educación a los hijos y también asistencia social, sin enfocarse en la inserción laboral.