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Volver al Trabajo deja de pagarse: qué beneficio continuará y quiénes cobrarán $78.000

Un reducido grupo de beneficiarios podrán seguir recibiendo un pago en concepto de ayuda social, dejando de lado el aspecto de la inserción laboral.

Volver al Trabajo deja de pagarse: qué beneficio continuará y quiénes cobrarán $78.000
Foto: diairouno.com.ar
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras un fallo judicial, el Gobierno nacional dejó de pagar el programa Volver al Trabajo, aunque mantendrá la ayuda de $78.000 de Acompañamiento Social a sectores vulnerables.
  • Ambos planes surgieron de la división de Potenciar Trabajo. La Justicia determinó el fin del plan laboral, pero Capital Humano prorrogó la asistencia social directa sin intermediarios.
  • El pago de $78.000 continuará hasta 2028 según disponibilidad presupuestaria, mientras crecen reclamos sociales y el Estado impulsa cursos formativos privados en su reemplazo.
Resumen generado con IA

Después de dos años y medio, el programa Volver al Trabajo dejará de pagarse a sus beneficiarios. Tras un proceso judicial que se inició este año, luego de 24 meses de existencia prevista del programa, la Cámara Federal de San Martín falló indicando que el Gobierno nacional no está obligado a efectuar nuevos pagos. Pero un beneficio paralelo continuará otorgándose.

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Se trata del programa Acompañamiento Social, que surgió junto a Volver al Trabajo. Según anunció el Ministerio de Capital Humano, este beneficio se extendió por al menos 20 meses más. Sus titulares podrán recibir el incentivo mensual, según la Resolución 90/2026, hasta abril de 2028. Pero las acreditaciones estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria del ministerio.

Quiénes cobrarán Acompañamiento Social

Ambos programas surgieron de la división de la prestación Potenciar Trabajo. Volver al Trabajo tenía como objetivo mejorar las habilidades laborales y la empleabilidad para facilitar la inserción en el mercado laboral mediante el dictado de cursos y talleres de formación profesional y en oficios. Su público objetivo eran personas de entre 18 y 49 años.

Por su parte, el programa Acompañamiento Social está destinado a los titulares del ex Potenciar Trabajo que no pudieron ingresar a Volver al Trabajo, incluyendo sectores específicos como mayores o quienes requieren asistencia integral –mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos–. Busca asegurar controles de salud y educación a los hijos y también asistencia social, sin enfocarse en la inserción laboral.

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El programa de Acompañamiento Social otorga $78.000 a sus beneficiarios y no es necesario realizar gestiones nuevas para obtenerlo. Sin embargo, las inscripciones están cerradas y no se prevén nuevas aperturas.

Cobro de Acompañamiento Social y pertenencia a organizaciones

Según el sitio argentina.gob.ar, el Gobierno nacional tuvo por objetivo la eliminación de los intermediarios en la asignación y gestión de beneficios para la ciudadanía. Por lo tanto, la participación en actividades de organizaciones sociales o unidades de gestión dejó de ser necesaria para continuar recibiendo el beneficio.

La página de preguntas frecuentes sobre el programa advirtió además que se pueden realizar denuncias en caso de extorsión por parte de las organizaciones que quieran intimidar para continuar con la participación. Quienes observen algún tipo de irregularidad pueden comunicarse para denunciarlo a través del Canal de denuncias.

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Un programa que instauró la gestión estatal actual es Formando Capital Humano, que reemplaza la prestación económica por cursos impartidos por empresas privadas. Estos, a diferencia de Acompañamiento Social, sí están pensados para la inserción laboral.

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