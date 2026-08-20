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Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de oficios que dará la Municipalidad

La propuesta está dirigida a quienes buscan sumar conocimientos técnicos para acceder a nuevas oportunidades laborales o desarrollar sus propios emprendimientos.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de oficios que dará la Municipalidad
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán abrió la inscripción para cursos gratuitos de oficios el 20 y 21 de agosto en Av. Juan B. Justo 951 para fomentar el empleo local.
  • El registro es presencial para mayores de 18 años con DNI. La oferta incluye talleres de carpintería, soldadura, electricidad y gigantografía con cupos limitados.
  • La iniciativa busca dotar a los vecinos de herramientas técnicas prácticas para facilitar su rápida inserción en el mercado laboral y el desarrollo de autoempleo.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, junto a su Dirección de Empleo y Emprendimiento, acaba de anunciar un nuevo ciclo de capacitaciones para la población. Se dictarán cuatro talleres con diferentes comisiones y horarios que tendrán por objetivo brindar conocimientos a los vecinos para ampliar sus probabilidades de insertarse en el mercado laboral con rapidez.

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Se trata de una herramienta pensada para fomentar el autoempleo y la formación técnica que tendrá en total cuatro cursos –tres de ellos con más de una comisión– a cargo de la Municipalidad. Los talleres serán gratuitos y se dictarán de lunes a viernes por la mañana y por la tarde para quienes estén interesados en inscribirse.

Cómo realizar los talleres que dan rápida salida laboral

El Municipio busca ofrecer nuevos conocimientos prácticos a los vecinos para que puedan generar sus emprendimientos, proyectos e ingresos. Las inscripciones se realizarán de forma presencial, por lo que quienes quieran reservar un lugar deberán acudir este jueves 20 y el viernes 21 de agosto a la Dirección de Empleo y Emprendimiento, ubicada en la avenida Juan B. Justo 951, de 8.30 a 12.30.

Los interesados deben ser mayores de 18 años y presentarse con copia del DNI, número de celular y correo electrónico. Los cupos para todas las actividades son limitados.

Talleres de oficios gratuitos con rápida inserción laboral

Los talleres están pensados para brindar conocimientos en carpintería, soldadura, electricidad y gigantografía. Los primeros tendrán entre dos y tres comisiones con diferentes horarios, mientras que el último tendrá una única comisión.

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Curso de Auxiliar de carpintería

  • Comisión 1
  • Comisión 2
  • Comisión 3

Curso de Auxiliar soldador

  • Comisión 1
  • Comisión 2

Curso de Auxiliar eléctrico

  • Comisión 1
  • Comisión 2

Curso de Gigantografía

  • Comisión 1

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
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