“Botas Verdes”: lleva 30 años congelado en el Everest y ahora buscan rescatar su cuerpo

Resumen para apurados
- Preparan un operativo para recuperar el cuerpo de Dorje Morup, "Botas Verdes", fallecido en el Everest en 1996, para devolver sus restos a su familia tras casi 30 años.
- Morup murió durante una tormenta al descender de la cumbre y sus restos quedaron congelados a 8.500 metros, convirtiéndose en un punto de referencia por su calzado verde.
- La compleja misión en la zona de la muerte costará hasta 80.000 dólares y permitirá a su viuda y allegados cerrar un duelo abierto desde hace tres décadas.
Durante décadas, el Everest no solo fue escenario de algunas de las mayores hazañas del montañismo, sino también de tragedias que quedaron grabadas en la historia. Una de ellas tiene como protagonista a Dorje Morup, un alpinista conocido como “Botas Verdes”, cuyo cuerpo permanece en la montaña desde 1996.
Morup integraba un equipo de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana y consiguió llegar a la cima del Everest junto con otros dos compañeros. Sin embargo, durante el descenso una tormenta de nieve los sorprendió y los tres murieron.
Mientras los cuerpos de sus compañeros nunca fueron encontrados, los restos de Morup quedaron en una cueva y se congelaron. Con el paso de los años, sus características botas de color verde lima hicieron que otros montañistas comenzaran a identificarlo con el apodo de “Botas Verdes”.
Cómo murió “Botas Verdes” en el Everest
Morup inició la expedición hacia la cima del Everest el 10 de mayo de 1996, acompañado por otros cinco integrantes de su equipo. Tres de ellos debieron abandonar el ascenso antes de alcanzar la cumbre debido a una tormenta de nieve.
Morup, Tsewang Smanla y Tsewang Paljor decidieron continuar y lograron llegar a la cima. Sin embargo, la situación cambió durante el descenso.
A unos 350 metros de haber comenzado la bajada, los tres quedaron atrapados por una fuerte ventisca y murieron. Los cuerpos de Smanla y Paljor no fueron encontrados, mientras que el de Morup permaneció en una cueva, donde las bajas temperaturas provocaron su congelamiento.
Con el tiempo, el cadáver se convirtió en una referencia para otros montañistas que atravesaban ese sector de la montaña. Las llamativas botas Koflach de color verde lima fueron las que dieron origen al apodo por el que se lo conoce hasta la actualidad.
Por qué es tan difícil recuperar el cuerpo del Everest
El cuerpo de “Botas Verdes” se encuentra en la llamada zona de la muerte, uno de los sectores más extremos del Everest. Allí, la cantidad de oxígeno disponible se reduce considerablemente y las temperaturas pueden descender hasta los 40 grados bajo cero.
A estas condiciones se suma la dificultad de movilizar un cuerpo congelado por una zona de alta montaña. Según las estimaciones mencionadas en el material de referencia, una operación de este tipo podría costar entre 40.000 y 80.000 dólares y requerir el trabajo coordinado de hasta diez sherpas.
Además, la ubicación en la vertiente norte del Everest, bajo jurisdicción china, presenta dificultades adicionales y limita las posibilidades de utilizar helicópteros para una eventual evacuación de emergencia.
La familia de “Botas Verdes” todavía espera recuperar sus restos
Para la familia de Morup, recuperar el cuerpo significaría poner fin a una espera que comenzó hace tres décadas. Su esposa, Konchak Yangskit, continúa viviendo en Ladakh y todavía recuerda la promesa que hizo su marido antes de partir.
Según relató a la BBC, Morup le pidió que cuidara de los niños y que fuera a recibirlo al aeropuerto cuando regresara. Sin embargo, nunca volvió. La ausencia de un cuerpo también hizo más difícil para sus familiares asimilar la pérdida. Tras conocerse la tragedia, se realizaron los ritos funerarios budistas utilizando una pira vacía.
Ahora, la posibilidad de identificar y recuperar definitivamente los restos representa para sus seres queridos una oportunidad de cerrar una historia que permanece abierta desde aquella expedición de 1996.