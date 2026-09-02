¿Estudiás Derecho, Comunicación o Diseño? Conocé las pasantías 2027 de la CIDH en Estados Unidos
Una experiencia internacional puede estar a un formulario de distancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una nueva convocatoria con propuestas de cuatro meses en Washington D.C. y modalidades virtuales.
Resumen para apurados
- La CIDH abrió la convocatoria de pasantías para 2027 en Washington y virtual, dirigida a universitarios de la región para formarse en derechos humanos hasta septiembre de 2026.
- El programa no es remunerado, exige 40 horas semanales y abarca carreras como Derecho, Comunicación o Diseño, permitiendo tareas en la Secretaría Ejecutiva del organismo.
- La experiencia ofrece proyección internacional y abre puertas laborales en organismos públicos, ONG y defensorías vinculadas a la defensa de los derechos humanos en América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una nueva convocatoria de pasantías para estudiantes universitarios y personas recién graduadas de varios países de América, incluida Argentina. La experiencia se desarrollará entre enero y abril de 2027 y ofrece la posibilidad de trabajar junto a especialistas del organismo en temas vinculados a los derechos humanos.
La inscripción ya está abierta y cierra el 11 de septiembre de 2026.
Qué carreras pueden postularse
La convocatoria está dirigida a jóvenes de distintas disciplinas. Pueden postularse estudiantes o graduados recientes de:
- Derecho.
- Relaciones Internacionales.
- Ciencias Políticas.
- Comunicación.
- Diseño Gráfico.
- Tecnologías de la Información.
- Cooperación Internacional.
- Traducción (con dominio de al menos dos idiomas oficiales de la OEA: español, inglés, portugués o francés).
Durante la pasantía, las personas seleccionadas se incorporan a equipos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y participan en tareas vinculadas con el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cómo son las pasantías
La convocatoria incluye dos modalidades: una sesión en Washington D.C. y otra en las Oficinas Nacionales de la OEA en distintos Estados miembros.
Según el lugar y la situación de cada postulante, las pasantías pueden ser presenciales o virtuales. Quienes viven fuera de Estados Unidos también pueden acceder a una modalidad completamente remota desde su país de residencia, siempre que cumplan los requisitos del programa.
La duración será del 14 de enero al 30 de abril de 2027 y la dedicación es de 40 horas semanales.
Un punto importante: no son remuneradas
Las pasantías de la CIDH no incluyen salario ni ayuda económica. Cada participante debe cubrir los gastos de traslado, alojamiento, manutención y seguro médico durante todo el programa.
En el caso de quienes realicen la experiencia presencial en Washington D.C., la OEA exige una cobertura médica con requisitos específicos antes del inicio de la pasantía.
Cómo inscribirse
La postulación se realiza de manera online a través del Programa de Pasantías de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el formulario, los aspirantes deben indicar que desean realizar la pasantía en la CIDH y adjuntar la documentación solicitada.
La selección queda a cargo de las distintas dependencias de la OEA, según las vacantes disponibles y las necesidades de cada área.
Una experiencia con proyección internacional
Cada año, jóvenes de distintos países participan de este programa y luego continúan sus carreras en organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, defensorías o instituciones vinculadas con los derechos humanos.
Para quienes buscan una primera experiencia profesional en un organismo internacional, esta convocatoria representa una oportunidad para sumar práctica, contactos y formación en uno de los principales espacios de derechos humanos del continente.
La fecha límite para enviar la postulación es el 11 de septiembre de 2026 en la página oficial.