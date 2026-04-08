Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades

Resumen para apurados
- La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT abrió hasta el 10 de abril de 2026 una inscripción virtual para su base de pasantías destinada a estudiantes avanzados en Tucumán.
- El proceso requiere cargar CV y documentos del SIU-Guaraní. Este sistema permite que las organizaciones contacten directamente a los alumnos, simplificando el acceso al empleo.
- La iniciativa busca profesionalizar la inserción laboral estudiantil bajo un marco legal, asegurando que las prácticas complementen la formación académica y faciliten el empleo.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán abrió una nueva convocatoria para integrar su base de datos de pasantías educativas. La inscripción estará habilitada hasta el 10 de abril de 2026 y se realiza de manera completamente virtual.
La propuesta apunta a quienes ya transitan los últimos años de su carrera y buscan dar un primer paso en ámbitos laborales vinculados a su formación. A diferencia de otros sistemas, en este caso no es necesario postularse a cada oferta que se publique: una vez que el perfil está cargado, las organizaciones interesadas pueden contactar directamente a los estudiantes.
Cómo funciona la base de pasantías
El sistema está diseñado para simplificar el acceso a oportunidades. Al registrarte, tu información académica y profesional pasa a formar parte de una base que la Facultad comparte con instituciones públicas y privadas que solicitan pasantes.
Esto implica dos ventajas concretas: por un lado, evita la necesidad de estar pendiente de cada nueva convocatoria; por otro, permite que las propuestas lleguen de manera directa, ya que las organizaciones son las que se comunican para avanzar con entrevistas o procesos de selección.
Qué necesitás para inscribirte
Para formar parte de la convocatoria es necesario completar un formulario online y adjuntar documentación obligatoria. Entre los requisitos se encuentran:
- Certificado de alumno o alumna regular
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Currículum vitae actualizado
- Historial académico
Todos estos documentos deben descargarse desde el sistema SIU-Guaraní y cargarse de manera digital al momento de la inscripción.
El formulario de registro está disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/
Marco y condiciones de las pasantías
La convocatoria se enmarca en el Reglamento de Pasantías Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras, que establece los derechos, condiciones y características de estas experiencias formativas.
Esto garantiza que las pasantías no solo representen una oportunidad laboral, sino también un complemento académico supervisado.
Además, el sistema busca asegurar que las prácticas estén relacionadas con la carrera del estudiante, promoviendo aprendizajes concretos y aplicables a su formación.
Sumarse a la base de pasantías no solo amplía las posibilidades de inserción, sino que también permite empezar a trazar un recorrido propio en el campo laboral elegido.
Para más información, se puede consultar el sitio oficial: www.filo.unt.edu.ar/pasantias-estudiantiles/