El Gobierno de Milei anunció un aumento “histórico” para los trabajadores del Hospital Garrahan

El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes un incremento cercano al 60% sobre la asignación básica para todo el personal del Hospital Garrahan. La medida beneficiará a profesionales, becarios, residentes, empleados de planta y contratos de empleo público.
Según informaron desde la institución, el aumento “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”.
Desde el Garrahan destacaron que, desde el inicio de la gestión libertaria, se viene desarrollando “un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, que durante 2025 “se aceleró como nunca antes e hizo posible que en septiembre se otorgara un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial”.
En ese contexto, el hospital anunció que “gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”.
Sin embargo, aclararon que la suba no incluye los complementos ni los bonos vigentes. “El bono se va a mantener y, en la práctica, el aumento de bolsillo para los trabajadores será de entre el 35% y el 40% aproximadamente”, señalaron.
Aumento histórico
“Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños”, expresaron desde la institución.
Respecto a la aplicación del incremento, las autoridades informaron que el impacto del aumento será retroactivo a octubre. “En los próximos días los trabajadores podrán ver reflejado el aumento porque el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”, detallaron.
Finalmente, el comunicado cerró con un mensaje sobre la gestión actual: “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”.