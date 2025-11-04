El Gobierno de Milei anunció un aumento “histórico” para los trabajadores del Hospital Garrahan

“Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños”, expresaron desde la institución.