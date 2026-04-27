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Formando Capital Humano: este es el listado de todos los cursos gratuitos que ofrece el Gobierno

En un esfuerzo coordinado con instituciones educativas y organizaciones sociales, el Gobierno Nacional impulsa esta iniciativa de formación con cursos que van desde inteligencia artificial hasta lenguaje de señas.

¿Cuáles son los cursos disponibles que proporciona el Gobierno? ¿Cuáles son los cursos disponibles que proporciona el Gobierno? (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Capital Humano lanzó en Argentina el programa 'Formando Capital Humano', con 46 cursos gratuitos para mejorar la inserción laboral de personas desocupadas.
  • La oferta abarca desde inteligencia artificial y herramientas digitales hasta inclusión y salud. Se ejecuta mediante alianzas con instituciones educativas y organizaciones sociales.
  • La iniciativa busca modernizar el perfil laboral del país y reducir la brecha digital, facilitando herramientas clave para enfrentar las demandas actuales del mercado de trabajo.
Resumen generado con IA

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo programa que busca potenciar las habilidades humanas para beneficiar el acceso de las personas desocupadas al empleo formal. La iniciativa es Formando Capital Humano, una propuesta coordinada por el Ministerio de Capital Humano que, a partir de cursos que se ajusten a las necesidades e intereses de los participantes, promete ampliar la formación en todo el país.

Formando Capital Humano es un programa que ofrece 46 cursos en los que los interesados pueden anotarse según sus intereses y capacidades, una iniciativa que abarca múltiples dimensiones, que van desde el aprendizaje sobre diseño, inteligencia artificial y comunicación hasta el lenguaje de señas. La oferta formativa comprende propuestas “pensadas para acompañar cada etapa de la vida”, explicaron desde la plataforma, en un esfuerzo coordinado del Gobierno con instituciones educativas, organizaciones sociales, asociaciones de trabajadores y empleadores. 

¿Cuál es la oferta de cursos gratuitos proporcionado por el Gobierno?

Los cursos se disponen en el apartado del programa, y se estructura en cuatro ejes fundamentales: Promoción Humana, Niñez y Adolescencia, Alimentación y Nutrición, y Adultos Mayores. Dentro de estas categorías, los interesados pueden encontrar opciones que van desde la alfabetización digital básica hasta herramientas de vanguardia tecnológica.

Herramientas digitales y tecnología de punta

En un mercado laboral cada vez más competitivo, el programa pone el foco en la capacitación técnica. Entre los cursos destacados se encuentran “Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje”, “IA para Emprendedores” y diversas propuestas de diseño como “Creación de Imágenes en Canva” e “Introducción a Canva”. También se ofrecen formaciones específicas en herramientas de oficina como Excel (Introducción a las Planillas de Cálculo) y Microsoft Word Esencial, además de un nivel intermedio para quienes ya cuentan con bases previas.

Desarrollo emprendedor y habilidades blandas

Para quienes buscan iniciar su propio negocio, la plataforma ofrece formación en “Psicomarketing”, “Fotografía de Producto”, “Facebook para Emprendedores” y “Cartografía Social para Emprendedores”. Además, se abordan competencias clave para el ámbito laboral, tales como “Resolución de Conflictos”, “Inteligencia Emocional”, “Autoconocimiento para el Ámbito Laboral” y talleres prácticos para la búsqueda de empleo, como el curso de “Herramientas para el Mundo del Trabajo: CV, Carta de Presentación y Entrevista Laboral”.

Inclusión y cuidado social

La propuesta también comprende el aspecto humano y preventivo. En la categoría de Niñez y Adolescencia resaltan cursos sobre “Prevención del Suicidio Adolescente”, “Prevención de Apuestas en Línea” y “Prevención del Consumo Problemático de Sustancias”. Asimismo, la inclusión se hace presente con la “Introducción a la Lengua de Señas Argentina - Nivel Básico”.

Salud, Nutrición y Adultos Mayores

En el área de Alimentación, el programa brinda herramientas vitales como “Alimentos Seguros para tu Familia”, “Conociendo la Celiaquía” y talleres sobre “Huerta en Casa”. Por último, para los Adultos Mayores, se diseñaron trayectos específicos de alfabetización digital bajo el título “Descubriendo el Mundo Digital a Través del Celular”, disponibles tanto en nivel básico como intermedio, buscando reducir la brecha tecnológica en la tercera edad.

  • Para inscribirse, los interesados deben ingresar al sitio web www.formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar
  • Dirigirse a la sección “Capacitación Laboral”
  • Luego acceder a “Portal Empleo”, donde se encuentra el listado completo de actividades disponibles.Las capacitaciones y ofertas laborales se pueden chequear a través del Portal Empleo. Foto: Freepik.
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