Formando Capital Humano: este es el listado de todos los cursos gratuitos que ofrece el Gobierno

En un mercado laboral cada vez más competitivo, el programa pone el foco en la capacitación técnica. Entre los cursos destacados se encuentran “Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje”, “IA para Emprendedores” y diversas propuestas de diseño como “Creación de Imágenes en Canva” e “Introducción a Canva”. También se ofrecen formaciones específicas en herramientas de oficina como Excel (Introducción a las Planillas de Cálculo) y Microsoft Word Esencial, además de un nivel intermedio para quienes ya cuentan con bases previas.