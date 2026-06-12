Nico Vázquez presentó al jurado de Popstars: quiénes elegirán a la próxima banda pop de Argentina

Resumen para apurados
- Nico Vázquez presentó en Telefe al jurado de la nueva edición de Popstars (Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos García) para elegir la próxima banda pop de Argentina.
- El reality, coproducido con Disney+, busca repetir el fenómeno de Bandana en los 2000. La convocatoria sigue abierta para jóvenes de entre 18 y 25 años.
- El show marca el regreso de Vázquez a la conducción y promete revitalizar el pop local, proyectando a las nuevas integrantes al estrellato musical latinoamericano.
La nueva edición de Popstars comienza a tomar forma y ya confirmó a las figuras que tendrán la responsabilidad de seleccionar a las futuras integrantes de la próxima banda pop argentina. Telefe presentó oficialmente al jurado del reality musical, una de las apuestas más importantes de su programación para los próximos meses.
La noticia fue anunciada durante un evento encabezado por Nico Vázquez, quien estará al frente de la conducción, acompañado por Sofía Gonet, conocida en redes sociales como "La Reini", que tendrá el rol de host digital.
Quiénes integrarán el jurado de Popstars
La producción confirmó que las evaluaciones estarán a cargo de tres referentes de la industria musical y artística: Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Carlos García.
La presencia de Nicki Nicole genera una gran expectativa debido a su trayectoria y a la influencia que logró construir dentro de la música urbana latinoamericana. Por su parte, Ángela Torres aportará su experiencia tanto en la actuación como en la música, mientras que Carlos García sumará su mirada como productor internacional.
El objetivo será encontrar a las jóvenes que integrarán una nueva banda pop, siguiendo la esencia del formato que marcó una época en la televisión argentina.
Nico Vázquez celebró su regreso a la televisión
Además de presentar al jurado, Nico Vázquez compartió su entusiasmo por volver a conducir un programa de gran alcance. El actor destacó el recibimiento que tuvo en Telefe y recordó que habían pasado muchos años desde su última participación en la pantalla del canal.
El conductor también elogió al equipo que lo acompañará en esta nueva etapa y aseguró que el proyecto representa un importante desafío profesional.
El regreso de un formato que hizo historia
La nueva versión de Popstars buscará revivir el fenómeno que se produjo a comienzos de los años 2000, cuando el programa dio origen a Bandana, una de las agrupaciones femeninas más exitosas del país.
La propuesta será desarrollada por Telefe y Disney+, con la intención de descubrir nuevos talentos y acompañarlos durante el proceso de formación artística.
Mientras avanza el casting, la convocatoria continúa abierta para jóvenes de entre 18 y 25 años que tengan interés en el canto, el baile y el mundo del espectáculo.
Con un jurado de figuras reconocidas, una conducción de alto perfil y la expectativa de encontrar a las próximas estrellas del pop argentino, Popstars se prepara para uno de los regresos televisivos más esperados del año.