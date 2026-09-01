Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru presentó en Argentina sus predicciones para septiembre en el horóscopo chino, anticipando un período de intensos cambios para cada signo.
- El ciclo combina la energía del Gallo y el Caballo, marcando un mes de toma de decisiones firmes, cuidado de la salud mental y reconfiguraciones familiares según el año natal.
- Las previsiones buscan guiar a los lectores para afrontar momentos de tensión con prudencia, priorizando el orden financiero, la introspección y la estabilidad emocional.
Un nuevo período energético se abre y los astros marcan el paso de los animales del zoo zodiacal sorteando las disposiciones de las fases de la luna, que por esta ocasión advertirá un tiempo de movimientos que encuentran un factor común entre muchos signos. A pesar de ser un tiempo intenso, que podrá demandar más trabajo o decisiones contundentes, septiembre será también un mes para el que muchos de esos signos estén preparados. Aquella voluntad del destino podrá ser encarada, no sin algún esfuerzo, por los signos del horóscopo chino.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, publicó sus predicciones para este ciclo lunar en Horóscopo Chino 2026, su libro en el que reúne las principales claves para cada signo en septiembre. En este tomo advierte sobre un mes atravesado por la energía del Gallo que se combina con el Año del Caballo y genera movimientos que en algunos casos serán menos bruscos; e incluso remarca la fortaleza de muchos signos para atravesar los problemas dotados de paciencia y claridad mental. Septiembre se propone como un mes de cuidados, de cambios en la familia, de aventuras y de decisiones firmes. Para algunos signos como la Cabra, este mes requiere de mayores recaudos.
Cómo le irá a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru
Rata
El Gallo llega para dulcificar el ímpetu de la Rata y abrirle nuevas posibilidades. Esta combinación energética puede ayudarla a relacionarse mejor con su entorno y aprovechar con mayor facilidad algunas oportunidades. Las nacidas en 1960 y 2020 serán las que mejor utilicen esta cualidad, algo que podría volverlas especialmente populares, mientras que para las de 1936 y 1996 el mes traerá una mejora en sus finanzas. El resto del signo podrá aprovechar este tiempo para descansar, tomar distancia de problemas externos y enfocarse en sí mismas de cara a los meses venideros.
Búfalo
Será un período de trabajo arduo para el Búfalo, aunque lejos de resultarle una carga, esa actividad extra promete llenarlo de energía. Septiembre se presenta como un momento propicio para reflexionar sin caer en la depresión y afrontar con menos aprehensión la salud mental. Asimismo, la energía del mes se relaciona con los pulmones, por lo que se recomienda reforzarlos mediante ejercicios de respiración o incluso actividades como cantar en fiestas y karaokes, lo cual podría mejorar su suerte.
Tigre
Aunque las circunstancias parezcan complicadas, el mes aportará beneficios al Tigre. Si bien la primera mitad de septiembre estará marcada por trabajo con poca paga, también demandará disciplina y concentración. Podría llegar un reconocimiento merecido o un diploma con valor curricular, además de la oportunidad de iniciar o concluir un proyecto pendiente. Pese a que habrá motivos para el enojo, esa energía podrá canalizarse como un impulso para concretar metas, siempre priorizando el cuidado físico y emocional.
Conejo
La experiencia de septiembre para el Conejo estará muy ligada a su año de nacimiento. Los nacidos bajo el signo de Metal (1951 y 2011) podrían sentirse algo tristes frente a un ambiente mundial poco estable; en contraste, los Conejos de Agua (1963 y 2023) disfrutarán de un mes más relajado, con claridad mental y buena memoria. Por su parte, los de Fuego (1987) y Madera (1975) deberán prestar atención a pequeños accidentes por descuidos al caminar, mientras que a los de Tierra (1999) se les aconseja cuidar la salud gástrica ligada al estrés.
Dragón
Durante este período se afianza la claridad mental y el buen humor para el Dragón, aunque la combinación energética con la del Gallo y el Zi Xing puede intensificar el movimiento emocional y social. Los Dragones de Madera (1965) y los bebés nacidos en 2025 estarán especialmente despiertos y creativos. En cambio, para los de Fuego (1976) surge una energía más rebelde, por lo que deberán cuidar los excesos. Meditar, reducir el tiempo en internet y priorizar los afectos reales serán las claves para no terminar agotados al intentar ayudar a otros.
Serpiente
Septiembre se presenta como un mes intenso, pero cargado de claridad mental, orden financiero y decisiones firmes para la Serpiente. Este período favorecerá la posibilidad de pedir disculpas, reparar vínculos y resolver asuntos pendientes. Para las Serpientes más jóvenes, la recomendación principal estará en trabajar la compostura y la sensibilidad para atravesar las distintas situaciones con serenidad.
Caballo
El Gallo le trae un buen mes al Caballo, aportando herramientas de control, paciencia y visión clara. La diferencia radicará en que durante septiembre el Caballo sentirá que está preparado para sentar cabeza. Sin embargo, para los solteros, esta sensación podría empujarlos a tomar decisiones apresuradas: la recomendación astrológica es no casarse durante este año y esperar a que termine. Para quienes ya están casados, el panorama se prevé tranquilo.
Cabra
Se perfila como uno de los meses más complicados del año para la Cabra, como consecuencia de lo acontecido en el período previo. Las Cabras más jóvenes podrían pasar una temporada en casa debido a algún accidente. Sin embargo, la energía del Gallo será entusiasta y abrirá puertas al placer y al amor, por lo que su presencia será muy requerida. La clave del mes para este signo estará en la prudencia a la hora de trasladarse y asistir a eventos o fiestas.
Mono
Este ciclo le devolverá al Mono su característico sentido del humor y hará que su carisma vuelva a brillar. Para los adultos sin compromiso, la energía se traducirá en aventuras amorosas, donde se sugiere actuar con absoluta discreción y profilaxis. Algunas mujeres del signo podrían ver este tiempo como una oportunidad para planificar la maternidad. Por su parte, los niños nacidos en 2016 sentirán una atracción favorable hacia las artes escénicas.
Gallo
Septiembre será un mes de profunda revisión interna y externa para los nacidos bajo este signo, demandando mayores exigencias escolares incluso para los más chicos (nacidos en 2017). Mirarse al espejo y revisar lo vivido puede resultar incómodo por la autocrítica. La propuesta astrológica aconseja hacer una lista de aquello que ya no sirve para destruirla, recurriendo a la terapia, las constelaciones o el deporte para soltar amarras.
Perro
El tema reproductivo y familiar continúa vigente para el Perro. Los nacidos en 1994 y 2006 se verán involucrados por cuestiones de edad, mientras que los más maduros podrían recibir la noticia de la llegada de un nieto. Para quienes no deseen tener hijos, la recomendación es extremar los cuidados, ya que estarán más permeables energéticamente a su entorno. En cuanto a los niños nacidos en 2018, comenzarán a mostrar un talento artístico y carisma difíciles de detener.
Chancho
El Chancho mantendrá la temática reproductiva en primer plano, con posibilidades de embarazos, proyectos familiares o nietos. Cuidar los vínculos y estar atentos a lo que se incorpora a la vida de manera inesperada será vital. Quienes no busquen agrandar la familia deberán ser muy prolijos con la prevención. Asimismo, los más pequeños del signo (nacidos en 2018) comenzarán a evidenciar un claro talento artístico y una personalidad encantadora.