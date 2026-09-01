Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, publicó sus predicciones para este ciclo lunar en Horóscopo Chino 2026, su libro en el que reúne las principales claves para cada signo en septiembre. En este tomo advierte sobre un mes atravesado por la energía del Gallo que se combina con el Año del Caballo y genera movimientos que en algunos casos serán menos bruscos; e incluso remarca la fortaleza de muchos signos para atravesar los problemas dotados de paciencia y claridad mental. Septiembre se propone como un mes de cuidados, de cambios en la familia, de aventuras y de decisiones firmes. Para algunos signos como la Cabra, este mes requiere de mayores recaudos.