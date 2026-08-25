Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que este martes habrá un reinicio energético clave para varios signos del horóscopo chino bajo la regencia del Metal Yin y el Ki 5.
- Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho se verán favorecidos para concretar planes, mientras que el Búfalo enfrentará tensiones y deberá ser cauto.
- La astróloga destacó que estas previsiones buscan orientar la toma de decisiones cotidianas, distinguiendo cuándo acelerar proyectos o hacer pausas reflexivas.
Los movimientos de los astros marcan el ritmo de esta jornada de acciones decisivas, donde algunos signos se encontrarán ante una renovación profunda, mientras que otros sentirán la necesidad de encontrar la lucidez antes de enfrentarse a una determinación importante. Para este martes, el horóscopo chino advierte que se trata de un mapa energético que anima a ir para adelante, moverse y realizar pasos clave para lograr el cambio y llegar al estado deseado.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente del horóscopo chino, anunció que para esta jornada de martes el clima energético imperante o el Ki será el número 5, el cual representa el impulso o energía vital que rige en este día dentro del sistema del Ki de las 9 Estrellas. Para este día, este valor advierte que se tratará de un tiempo de cambio, de reinicio y de la necesidad de equilibrar dinámicas internas antes de tomar decisiones impulsivas.
Un martes de transformación y puesta en acción
En el marco de esta jornada, la energía elemental que predomina es la del Metal Yin, bajo la regencia del signo de la Cabra. Esta combinación marca una brújula cotidiana orientada al servicio, la transformación de esquemas y la planificación consciente. En sus recomendaciones diarias, la astróloga detalla que es un momento sumamente propicio para brindar servicio social, demoler viejas estructuras, cimentar nuevos proyectos y emprender viajes. Por el contrario, se aconseja evitar compromisos drásticos o actividades de gran impacto material como casarse, mudarse o cavar.
Sin embargo, el impacto de estas energías no afecta a todos los nativos de la misma manera. Quienes hayan nacido bajo el símbolo del Búfalo se encontrarán en una posición de "Choque", es decir, en oposición directa con la Cabra, el animal regente del día. Esta tensión puede traer fricción, imprevistos o desafíos, por lo que la consigna principal para ellos será la cautela: mantener un bajo perfil, evitar discusiones acaloradas, postergar cambios bruscos y abstenerse de concretar firmas de contratos trascendentales.
Los signos favorecidos por la marea energética
Por otro lado, el flujo energético jugará fuertemente a favor de los representantes que se encuentran en "Concordia y Afinidad". En esta oportunidad, las personas nacidas bajo los signos de Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho experimentarán un viento de cola propicio donde sus proyectos fluirán de manera amable. Para ellos, la claridad mental y el respaldo intuitivo serán aliados clave para concretar ideas, sociabilizar, alcanzar acuerdos y avanzar con fuerza hacia sus objetivos.
Integrar estas claves no busca condicionar el día a día, sino ofrecer una herramienta para comprender cuándo conviene acelerar y cuándo es tiempo de pausar y observar.