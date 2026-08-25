Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente del horóscopo chino, anunció que para esta jornada de martes el clima energético imperante o el Ki será el número 5, el cual representa el impulso o energía vital que rige en este día dentro del sistema del Ki de las 9 Estrellas. Para este día, este valor advierte que se tratará de un tiempo de cambio, de reinicio y de la necesidad de equilibrar dinámicas internas antes de tomar decisiones impulsivas.