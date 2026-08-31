Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru
La astróloga Ludovica Squirru detalla las claves para cerrar agosto en armonía a la vez que advierte qué signos contarán con el viento a favor y quiénes deberán actuar con máxima cautela ante el cambio de ciclo.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru difundió en Argentina su pronóstico del horóscopo chino para el cierre de agosto, enfocado en ordenar decisiones ante el cambio de ciclo hacia septiembre.
- La astróloga basó su guía en el Ki de las Nueve Estrellas, analizando tríadas de afinidad, armonías y signos en choque para evaluar qué animales tendrán fricciones o viento a favor.
- Este balance permitirá a los signos evitar conflictos o firmas de contratos riesgosas y consolidar la introspección para encarar septiembre con mayor estabilidad y claridad.
Entre un tiempo que concluye y otro que inicia hay una etapa intermedia que, aunque fugaz en algunos casos, puede ser decisiva para decisiones posteriores. El horóscopo chino se prepara para un nuevo mes y, con el inicio del entrante período, las energías cambian, aunque también se anidan por momentos. En este proceso de desplazamiento, los animales del zoo zodiacal deberán ser cuidadosos, ya que la astrología oriental solicita una actitud específica para este tiempo.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, publicó su pronóstico enfocado en el último día del mes de agosto de 2026, una jornada marcada por el Ki diario número 8, que se vincula con la introspección, la pausa, el orden interno y la consolidación de decisiones antes de actuar impulsivamente. El sistema Ki de las Nueve Estrellas representa el orden y la vibración numerológicos que rigen la energía de la fecha.
Los pilares de la transición astral
Esta fecha de cierre actúa como un puente vital entre la experiencia acumulada en agosto y los nuevos horizontes que trae septiembre. Para sintonizar con este panorama astral de balance, resulta fundamental comprender el mapa energético que propone la astróloga a través de tres pilares clave: el Ki del ciclo —que determina el ritmo de reflexión o expansión—, las concordias y sintonías, y las advertencias de choque.
En este contexto de renovación, las concordias y sintonías marcan a los signos del zodiaco chino que fluyen en plena armonía con la vibración de la fecha. Estas dinámicas se dividen en la consonancia directa (la Tríada de afinidad y las Seis Armonías, como ocurre con el Búfalo, cuya alma gemela es la Rata y su tríada aliada incluye a la Serpiente y al Gallo) y la concordia general, reservada para aquellos signos que no reciben fricciones de la energía imperante y pueden desarrollarse de forma estable durante la jornada. Quienes integran esta lista de favorecidos cuentan con luz verde y el viento a favor para avanzar en proyectos o tareas de rutina sin mayores obstáculos astrales.
Cautela y balance para recibir a septiembre
Por el contrario, el panorama de choque alerta sobre aquel signo que queda en una posición de vulnerabilidad. Como cada jornada posee una energía animal dominante, el signo opuesto experimenta fricción, por lo que a sus nativos se les sugiere priorizar la cautela, evitando discusiones, firmas de contratos o cambios drásticos en esta instancia de cambio. Entender estas fuerzas permite aprovechar el impulso del último día del mes para ordenar el mundo interior y recibir septiembre con equilibrio y claridad.