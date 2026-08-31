Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

En este contexto de renovación, las concordias y sintonías marcan a los signos del zodiaco chino que fluyen en plena armonía con la vibración de la fecha. Estas dinámicas se dividen en la consonancia directa (la Tríada de afinidad y las Seis Armonías, como ocurre con el Búfalo, cuya alma gemela es la Rata y su tríada aliada incluye a la Serpiente y al Gallo) y la concordia general, reservada para aquellos signos que no reciben fricciones de la energía imperante y pueden desarrollarse de forma estable durante la jornada. Quienes integran esta lista de favorecidos cuentan con luz verde y el viento a favor para avanzar en proyectos o tareas de rutina sin mayores obstáculos astrales.