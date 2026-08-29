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Morena Rial se puso de novia desde su prisión domiciliaria

La hija de Jorge Rial estaría en pareja desde hace unos tres meses con un joven llamado Federico.

Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión por robo
Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión por robo A24
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Morena Rial confirmó un nuevo romance con un joven en su departamento, donde cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, tras viralizarse una foto de ambos.
  • La imagen se filtró por una supuesta deuda económica del joven. Rial cumple actualmente una condena de tres años de prisión por robo bajo monitoreo judicial.
  • La presencia no autorizada del joven en el inmueble podría comprometer el beneficio de arresto domiciliario y agravar la situación judicial de Rial ante la Justicia.
Resumen generado con IA

Morena Rial cumple por estos días prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Pero en las últimas horas se viralizó una fotografía que no solo habría confirmado un nuevo vínculo sentimental de la hija de Jorge Rial, sino que también generó cuestionamientos por el lugar donde fue tomada.

La información fue difundida por Pepe Ochoa en el programa Bondi Live, donde aseguró que Morena estaría en pareja desde hace aproximadamente tres meses con un joven identificado como Federico.

El panelista mostró una imagen en la que se observa a Morena abrazada al joven. Según explicó, la fotografía habría sido publicada por el propio Federico en sus estados de WhatsApp y estaba acompañada por una frase romántica: “Por más duro que sea el camino este de la vida, quiero que sea a tu lado”.

Sin embargo, el supuesto romance quedó rápidamente desplazado por otro aspecto de la imagen. Ochoa sostuvo que la fotografía fue tomada dentro del departamento donde Morena Rial cumple su arresto domiciliario y planteó dudas acerca de si Federico contaba con autorización para permanecer allí.

“Es en un lugar donde no podría estar. Esta foto es dentro del departamento de Morena, pero no tiene autorización para que esté él ahí adentro”, afirmó el periodista durante el programa.

Morena Rial se puso de novia desde su prisión domiciliaria

La situación generó preocupación porque, de confirmarse que el joven estuvo en el domicilio sin autorización, podría sumar un nuevo elemento de controversia al presente judicial de Morena Rial, quien actualmente cumple la medida de prisión domiciliaria bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica.

La supuesta deuda de Federico

Durante la misma emisión de Bondi Live, Pepe Ochoa aportó otro dato relacionado con la difusión de la fotografía. Según relató, quien le hizo llegar la imagen mantendría un conflicto económico con Federico.

El periodista aseguró que el joven tendría una deuda de 500 mil pesos con esa persona, quien habría decidido compartir la fotografía para que la situación tomara estado público.

Así, el supuesto romance entre Morena Rial y Federico quedó envuelto en una nueva polémica. Por un lado, la imagen despertó interrogantes sobre las condiciones en las que la joven cumple su arresto domiciliario y, por otro, la filtración habría surgido en medio de un conflicto económico que involucra al joven señalado como su pareja.

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