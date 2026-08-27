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La Mona Jiménez vuelve a Tucumán: cuándo salen a la venta las entradas y dónde será el show

El esperado regreso del ícono del cuarteto ya tiene fecha confirmada y las localidades podrán adquirirse desde este viernes a través de una plataforma online.

La Mona Jiménez tocará el 25 de octubre en Tucumán
La Mona Jiménez tocará el 25 de octubre en Tucumán Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Mona Jiménez dará un show el 25 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán para reencontrarse con sus seguidores del norte argentino.
  • Las entradas se venderán desde el 28 de agosto vía Universo Tickets con financiación. El cantante regresa a la provincia tras su masivo show en Lules.
  • Se espera la llegada de fanáticos de varias provincias de la región, lo que reafirma el alto poder de convocatoria del ícono del cuarteto en el país.
Resumen generado con IA

La Mona Jiménez volverá a presentarse en Tucumán y ya tiene fecha confirmada para reencontrarse con sus seguidores. El máximo referente del cuarteto argentino actuará el domingo 25 de octubre en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio.

El regreso fue confirmado por el productor Julio Rasuk, quien también anunció cuándo comenzará la venta de entradas para el esperado espectáculo. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 28 de agosto a las 15, exclusivamente a través de la plataforma Universo Tickets.

Cuándo y dónde será el show de La Mona Jiménez

El recital se realizará en el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, y promete reunir a una gran cantidad de fanáticos del artista cordobés. La convocatoria no se limitaría al público tucumano. Por la trayectoria y capacidad de convocatoria de La Mona, se espera también la llegada de seguidores de otras provincias de la región.

El espectáculo marcará el regreso de Carlos “La Mona” Jiménez a los escenarios tucumanos después de su multitudinaria presentación del año pasado en Lules. En aquella oportunidad, miles de personas asistieron al recital y también viajaron desde provincias cercanas para disfrutar de una noche a puro cuarteto.

Cómo comprar las entradas para La Mona en Tucumán

La venta comenzará el viernes 28 de agosto a las 15 mediante Universo Tickets. También se anunciaron alternativas de financiación para quienes quieran adquirir sus localidades. Habrá posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés con tarjeta Sucrédito y en tres cuotas sin interés mediante Plan Z con tarjeta Naranja X.

Por el momento, no fueron informados los precios de las entradas ni las ubicaciones disponibles dentro del Palacio de los Deportes.

Con varias décadas de trayectoria, La Mona Jiménez se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música popular argentina y como una de las figuras de mayor convocatoria del cuarteto.

Su regreso a Tucumán tendrá un escenario diferente al de su última presentación en la provincia. Esta vez, el encuentro será el domingo 25 de octubre en el Palacio de los Deportes, donde sus seguidores ya se preparan para una nueva noche de cuarteto.

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