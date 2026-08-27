La Mona Jiménez vuelve a Tucumán: cuándo salen a la venta las entradas y dónde será el show

Cuándo y dónde será el show de La Mona Jiménez

El recital se realizará en el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, y promete reunir a una gran cantidad de fanáticos del artista cordobés. La convocatoria no se limitaría al público tucumano. Por la trayectoria y capacidad de convocatoria de La Mona, se espera también la llegada de seguidores de otras provincias de la región.