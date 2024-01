Ballet Estable de la Provincia: las consideraciones de un jurado de primer nivel

Capacidad de gestión

Pino estudió con Nora Irinova e ingresó como primera bailarina en ballets de repertorio clásico y neoclásicos, con renombrados maestros. Gana una beca de formación en el Joffrey Ballet School of New York. En Canadá integra prestigiosas compañías, como el Ballet Jorgen of Canada. Es maestra de técnica clásica en el seminario de danzas Nora Irinova de Córdoba desde 2013; y maestra residente y ensayista del ballet oficial de esa ciudad. En 2017 certifica en todos los niveles académicos como maestra del American Ballet Theatre of New York. Forma parte del staff de competencias internacionales: Gran Premio América Latina (grupal) y Cloche International, como coach y maestra de técnica clásica. Fue asistente en el Ballet de Córdoba para diversas puestas bajo la dirección y coreografía de Lidia Segni. Responde: