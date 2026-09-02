Italia abre dos convocatorias de becas para estudiantes y profesionales latinoamericanos

Resumen para apurados
- En septiembre, instituciones de Italia abrieron dos becas para latinoamericanos, buscando promover su formación universitaria y especialización internacional.
- El programa ICoN bonifica una carrera online de grado, mientras que IILA financia pasantías presenciales de hasta 1.500 euros mensuales en áreas científicas y culturales.
- Las iniciativas fortalecerán la cooperación académica bilateral e impulsarán la inserción laboral de graduados de la región con estancias que concluirán antes de 2028.
Italia aparece como una opción de formación para quienes buscan sumar una experiencia internacional a su recorrido académico o profesional. En septiembre vencen dos convocatorias de becas con propuestas diferentes: una permite cursar una Licenciatura en Lengua y Cultura Italianas a distancia y la otra financia estadías de especialización para profesionales latinoamericanos.
Las oportunidades son impulsadas por instituciones vinculadas al sistema educativo y de cooperación italiana y tienen cierres el 8 y el 30 de septiembre de 2026, según cada programa.
Una carrera universitaria de tres años en modalidad online
El Consorcio Universitario ICoN (Italian Culture on the Net) ofrece tres becas semestrales para quienes quieran comenzar la Licenciatura en Lengua y Cultura Italianas.
La carrera tiene una duración de tres años y 180 créditos ECTS y se dicta completamente a distancia. Participan 14 universidades italianas, entre ellas las universidades de Bologna, Padova, Pisa, Torino y Roma Tre.
La beca consiste en una reducción de €300 sobre el arancel del primer semestre del primer año. La cuota habitual es de €1.100, por lo que el beneficio representa aproximadamente un 27% del valor.
La convocatoria está dirigida a ciudadanos italianos residentes en el exterior y ciudadanos extranjeros que cumplan con los requisitos de acceso a una universidad italiana.
Entre las condiciones principales se encuentran:
- Tener un título secundario habilitante para ingresar a una universidad italiana.
- Contar con al menos 12 años de escolaridad previa.
- No estar inscripto en otra universidad italiana en la misma carrera.
- Acreditar un nivel B2 de italiano en el caso de los postulantes que no sean hablantes nativos.
Para solicitar la beca hay que registrarse en la plataforma de la carrera, completar la inscripción online y realizar el test de italiano incluido en el proceso. Se necesita obtener al menos 60 puntos sobre 100.
La documentación solicitada debe enviarse antes del 8 de septiembre de 2026. Los resultados se comunicarán por correo electrónico antes del comienzo del semestre.
Una beca para profesionales latinoamericanos
La segunda propuesta está destinada a ciudadanos de países latinoamericanos miembros de la IILA que tengan un título universitario y experiencia profesional relacionada con alguna de las áreas contempladas en la convocatoria.
La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) ofrece becas para realizar pasantías de especialización y actualización profesional en instituciones italianas.
Las áreas disponibles son:
- Agroalimentos.
- Sostenibilidad ambiental y energías renovables.
- Ciencias de la vida y biotecnología.
- Ciencias y tecnologías espaciales.
- Patrimonio cultural.
El programa contempla una ayuda de €1.500 mensuales para alojamiento y manutención, además de seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
Los pasajes internacionales y los gastos vinculados con la documentación quedan fuera de la cobertura.
Para participar se debe tener hasta 35 años, aunque existe una extensión del límite para madres. También se solicita título universitario relacionado con el área elegida, experiencia comprobable, un preproyecto y una carta de aceptación de una institución italiana.
Además, los postulantes deben mantener un vínculo laboral o institucional con el área temática de la convocatoria. La estadía debe finalizar antes del 31 de enero de 2028.
El conocimiento básico de italiano es valorado, aunque la convocatoria está pensada para participantes de distintos países de América Latina.
La inscripción se realiza mediante un formulario online y hay tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026. La beca no puede acumularse con otras becas públicas italianas.
Más información y postulación: Convocatoria IILA-MAECI/DGCS 2027
Dos caminos, una experiencia internacional
Las convocatorias apuntan a perfiles diferentes: una abre la puerta a una carrera universitaria en italiano desde cualquier lugar, mientras que la otra ofrece a profesionales latinoamericanos la posibilidad de desarrollar una experiencia de especialización dentro de instituciones italianas.
Para quienes tienen Italia en el mapa de sus próximos pasos académicos o profesionales, septiembre trae dos fechas para marcar en el calendario: 8 y 30. La clave está en revisar los requisitos con tiempo y presentar la documentación antes del cierre.