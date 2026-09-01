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¿Querés estudiar en Italia? Una beca ofrece ayuda económica, comedor y alojamiento

La convocatoria está abierta hasta el 7 de septiembre y está dirigida también a estudiantes extranjeros que quieran cursar estudios superiores en la región de Toscana.

ESTUDIAR EN ITALIA. La beca DSU Toscana está destinada a estudiantes que quieran cursar en Italia.
ESTUDIAR EN ITALIA. La beca DSU Toscana está destinada a estudiantes que quieran cursar en Italia. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • DSU Toscana abrió la inscripción hasta el 7 de septiembre para que estudiantes internacionales cursen carreras en Italia con becas de ayuda económica y alojamiento.
  • La postulación se realiza vía web y requiere documentación sobre ingresos y patrimonio familiar traducida y legalizada para aspirantes fuera de la Unión Europea.
  • El programa facilita el acceso a la educación superior europea para jóvenes extranjeros, mitigando los costos de vida y aranceles universitarios en la región.
Resumen generado con IA

Estudiar una carrera en Italia puede ser más accesible con la convocatoria que DSU Toscana mantiene abierta para el ciclo 2026/2027. El programa contempla ayuda económica, comedor universitario y alojamiento para algunos estudiantes, y acepta postulaciones internacionales hasta el 7 de septiembre.

La propuesta no está limitada a ciudadanos italianos: también pueden presentarse estudiantes extranjeros, aunque en ese caso hay documentación adicional que preparar sobre la situación económica y familiar.

Quiénes pueden estudiar en Italia

La convocatoria alcanza a estudiantes que vayan a comenzar o continuar estudios para obtener su primer título universitario. Incluye carreras de grado, maestrías y programas de ciclo único en universidades e instituciones de educación superior de la región Toscana.

Entre las ciudades universitarias incluidas aparecen Florencia, Pisa y Siena, además de academias, conservatorios y otros institutos superiores.

Para acceder al beneficio se evaluará tanto la situación económica como determinados requisitos académicos establecidos en las bases.

Qué cubre la beca DSU Toscana

El beneficio no se limita a entregar dinero. Según la situación de cada estudiante, puede incluir una ayuda económica, acceso gratuito a los comedores universitarios y exención de determinadas tasas vinculadas con el derecho al estudio.

ESTUDIAR EN ITALIA. La beca DSU Toscana está destinada a estudiantes que quieran cursar en Italia. ESTUDIAR EN ITALIA. La beca DSU Toscana está destinada a estudiantes que quieran cursar en Italia. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, quienes sean considerados estudiantes “fuera de sede” pueden solicitar alojamiento gratuito, aunque su asignación depende de la disponibilidad de plazas.

El monto económico también varía según los ingresos familiares y la distancia entre el lugar de residencia y la universidad.

Qué necesitan los estudiantes argentinos

Para quienes viven en Argentina, la parte que más tiempo puede demandar es la documentación económica.

Los estudiantes con familia, ingresos o patrimonio fuera de Italia deben acreditar datos sobre:

- composición del grupo familiar;

- ingresos;

- propiedades;

- patrimonio.

Al tratarse de documentación emitida fuera de la Unión Europea, debe cumplir con las condiciones de traducción al italiano y legalización que establece la convocatoria.

Cómo hacer la inscripción

La solicitud comienza de manera online en el Sportello Studente de DSU Toscana (https://www.dsu.toscana.it/).

Los postulantes extranjeros que todavía no tengan documentación italiana pueden registrarse con usuario y contraseña para ingresar al sistema.

Después de completar el formulario, quienes tengan ingresos o patrimonio en el exterior deberán presentar también la documentación respaldatoria exigida por el organismo.

Hasta cuándo hay tiempo

Para quienes se postulan a carreras universitarias, el plazo termina el 7 de septiembre de 2026 a las 13, hora de Italia.

Ese horario es importante porque el cierre se rige por el huso horario italiano. Antes de enviar la solicitud conviene verificar que el formulario esté completo y que toda la documentación requerida para estudiantes extranjeros esté preparada.

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