"Me emociona": Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló el tema musical que le dedicó

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand homenajeó en Canal Trece al músico uruguayo Rubén Rada tras su fallecimiento y recordó la canción que él le compuso para su programa radial.
- Rada murió a los 83 años por neumonía, generando conmoción rioplatense. Durante la emisión, la conductora revivió el tema creado hace más de dos décadas.
- El tributo destacó la profunda huella cultural del artista en ambas orillas del Río de la Plata y reafirmó la vigencia de su legado en la memoria popular.
La televisión argentina vivió un momento de profunda emotividad durante la última emisión del clásico ciclo nocturno de Canal Trece. La célebre conductora interrumpió el desarrollo habitual de su mesa para rendir tributo a Rubén Rada, un gigante de la música rioplatense que partió recientemente. Este homenaje espontáneo despertó lágrimas y lindos recuerdos entre los comensales presentes, quienes destacaron la enorme huella artística del creador uruguayo.
El deceso de la leyenda musical ocurrió tras batallar durante semanas contra un cuadro severo de neumonía. La triste novedad llegó a oídos de la presentadora mientras ella asistía a un evento oficial en la sede diplomática del país vecino. Aquella coincidencia cargó de simbolismo un adiós que paralizó a la sociedad montevideana, uniendo a ambas orillas en un sentimiento de luto compartido.
Un regalo musical guardado en el corazón
Durante la velada, la diva compartió con el público un tesoro profesional sumamente valioso que guardaba desde hace más de dos décadas. Conmovida por la nostalgia, Mirtha Legrand reveló su gratitud ante el micrófono: “Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda”. La producción colocó al aire aquella histórica melodía compuesta para su recordada etapa radial, cuya letra rezaba: “Mirtha Legrand se vino pa’ la radio, Mirtha Legrand te quiere acompañar. Y te hablará como ella solo sabe junto a La Red diciendo su verdad. Señora Mirtha Legrand, gloriosa Chiqui Legrand...”.
La emoción dominó la mesa de diálogo cuando llegó el instante de despedir formalmente al querido creador charrúa. “No quiero que termine este programa sin recordar al Negro Rada”, exclamó la icónica conductora con visible pesar. En ese contexto, la invitada Marilú Marini rememoró los viejos tiempos compartidos en el teatro junto al productor Daniel Tinayre y describió al artista como una “Adorable persona. Lo tuvimos, con Daniel, en la tribu de Hair”.
El último adiós de un pueblo conmovido
La noticia sobre la partida del músico generó un impacto inmediato en ambas orillas. La conductora Mirtha Legrand relató conmovida: “Todo el mundo sentía muchísimo la muerte”, dijo. “Salió toda la gente a la calle a despedirlo en Montevideo. Fue muy impresionante”.
El entorno íntimo del compositor uruguayo confirmó el deceso mediante un sentido anuncio oficial. En la carta expresaron: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo.”. Posteriormente, los parientes manifestaron su gratitud hacia los seguidores y los médicos tratantes. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, cerraron.