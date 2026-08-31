"Me emociona": Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló el tema musical que le dedicó

El entorno íntimo del compositor uruguayo confirmó el deceso mediante un sentido anuncio oficial. En la carta expresaron: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo.”. Posteriormente, los parientes manifestaron su gratitud hacia los seguidores y los médicos tratantes. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, cerraron.