SociedadActualidad

"Me emociona": Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló el tema musical que le dedicó

En una noche cargada de nostalgia, la conductora revivió aquella hermosa sintonía que el creador rioplatense le dedicó hace más de dos décadas.

Me emociona: Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló el tema musical que le dedicó
Fuente: Para Ti
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand homenajeó en Canal Trece al músico uruguayo Rubén Rada tras su fallecimiento y recordó la canción que él le compuso para su programa radial.
  • Rada murió a los 83 años por neumonía, generando conmoción rioplatense. Durante la emisión, la conductora revivió el tema creado hace más de dos décadas.
  • El tributo destacó la profunda huella cultural del artista en ambas orillas del Río de la Plata y reafirmó la vigencia de su legado en la memoria popular.
Resumen generado con IA

La televisión argentina vivió un momento de profunda emotividad durante la última emisión del clásico ciclo nocturno de Canal Trece. La célebre conductora interrumpió el desarrollo habitual de su mesa para rendir tributo a Rubén Rada, un gigante de la música rioplatense que partió recientemente. Este homenaje espontáneo despertó lágrimas y lindos recuerdos entre los comensales presentes, quienes destacaron la enorme huella artística del creador uruguayo.

El último posteo de Rubén Rada antes de morir y los proyectos que no pudo terminar

El último posteo de Rubén Rada antes de morir y los proyectos que no pudo terminar

El deceso de la leyenda musical ocurrió tras batallar durante semanas contra un cuadro severo de neumonía. La triste novedad llegó a oídos de la presentadora mientras ella asistía a un evento oficial en la sede diplomática del país vecino. Aquella coincidencia cargó de simbolismo un adiós que paralizó a la sociedad montevideana, uniendo a ambas orillas en un sentimiento de luto compartido.

Murió Rubén Rada a los 83 años: el reconocido músico uruguayo se encontraba internado

Murió Rubén Rada a los 83 años: el reconocido músico uruguayo se encontraba internado

Un regalo musical guardado en el corazón

Durante la velada, la diva compartió con el público un tesoro profesional sumamente valioso que guardaba desde hace más de dos décadas. Conmovida por la nostalgia, Mirtha Legrand reveló su gratitud ante el micrófono: “Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda”. La producción colocó al aire aquella histórica melodía compuesta para su recordada etapa radial, cuya letra rezaba: “Mirtha Legrand se vino pa’ la radio, Mirtha Legrand te quiere acompañar. Y te hablará como ella solo sabe junto a La Red diciendo su verdad. Señora Mirtha Legrand, gloriosa Chiqui Legrand...”.

La emoción dominó la mesa de diálogo cuando llegó el instante de despedir formalmente al querido creador charrúa. “No quiero que termine este programa sin recordar al Negro Rada”, exclamó la icónica conductora con visible pesar. En ese contexto, la invitada Marilú Marini rememoró los viejos tiempos compartidos en el teatro junto al productor Daniel Tinayre y describió al artista como una “Adorable persona. Lo tuvimos, con Daniel, en la tribu de Hair”.

El último adiós de un pueblo conmovido

La noticia sobre la partida del músico generó un impacto inmediato en ambas orillas. La conductora Mirtha Legrand relató conmovida: “Todo el mundo sentía muchísimo la muerte”, dijo. “Salió toda la gente a la calle a despedirlo en Montevideo. Fue muy impresionante”.

El entorno íntimo del compositor uruguayo confirmó el deceso mediante un sentido anuncio oficial. En la carta expresaron: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo.”. Posteriormente, los parientes manifestaron su gratitud hacia los seguidores y los médicos tratantes. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, cerraron.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”
1

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
2

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía
3

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027
4

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar
5

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
Ingenio Santa Rosa impulsa un proyecto integral de Desarrollo Local en Monteros

Ingenio Santa Rosa impulsa un proyecto integral de Desarrollo Local en Monteros

No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Comentarios