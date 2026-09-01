Sucrédito abrió una vacante para Marketing y Comunicación: cómo aplicar

Resumen para apurados
- Tarjeta Sucrédito abrió una búsqueda laboral en Tucumán para contratar un Responsable de Marketing que gestione campañas publicitarias y analice métricas digitales.
- La vacante full-time exige título en Marketing o Comunicación y manejo de Google y Meta Ads. Los interesados pueden postularse vía LinkedIn o por correo electrónico.
- La iniciativa ofrece una oportunidad laboral clave para graduados en la región, impulsando la profesionalización del marketing digital en el sector financiero local.
Tarjeta Sucrédito tiene abierta una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar un Responsable de Marketing. La convocatoria está dirigida a egresados de Marketing o Licenciatura en Comunicación y apunta a perfiles que puedan combinar planificación, publicidad digital, análisis de datos y seguimiento de resultados.
La posición es de jornada completa y la empresa mantiene habilitada la posibilidad de postularse tanto desde LinkedIn como mediante el envío directo del currículum.
Qué perfil busca Sucrédito
La empresa pide personas egresadas de:
- Marketing;
- Licenciatura en Comunicación.
Además de la formación, la búsqueda pone el foco en el manejo de herramientas digitales y plataformas vinculadas con publicidad, contenido y seguimiento de campañas.
Entre las herramientas que aparecen en el aviso figuran Meta, Google Ads, YouTube y TikTok.
Qué tareas tendrá el puesto
Una de las principales responsabilidades será planificar, implementar y monitorear estrategias de Marketing y Publicidad.
También deberá trabajar sobre la captación y fidelización de clientes, acompañar su recorrido y analizar información demográfica para identificar públicos y mercados objetivos.
Otra tarea central será evaluar el retorno de inversión (ROI) de las acciones realizadas, es decir, medir qué resultados generan las campañas en relación con los recursos destinados a ellas.
Qué conocimientos conviene destacar
Como la búsqueda está vinculada directamente con marketing digital, conviene que el currículum deje claro qué experiencia o formación tiene el candidato en plataformas de publicidad y redes sociales.
Puede sumar detallar conocimientos en:
- Meta Ads;
- Google Ads;
- YouTube;
- TikTok;
- análisis de métricas;
- segmentación de audiencias;
- seguimiento de campañas.
También conviene mencionar proyectos académicos, prácticas o trabajos anteriores en los que se hayan utilizado estas herramientas.
Qué modalidad tiene la vacante y cómo postularse
LinkedIn clasifica el puesto como de jornada completa y dentro de las áreas de Marketing y Ventas. La publicación también aparece bajo el nivel de antigüedad “sin experiencia”, aunque el aviso no detalla de manera explícita que la convocatoria esté limitada únicamente a perfiles junior.
Hay dos vías para enviar la postulación:
- La primera es ingresar a la publicación de Tarjeta Sucrédito en LinkedIn y utilizar la opción “Solicitar”.
- La empresa también habilitó el envío del currículum por correo electrónico a rrhhbusquedas@tarjetasucredito.com.ar.
Antes de postularse conviene revisar que el CV incluya la formación académica, herramientas digitales que se manejan y cualquier experiencia relacionada con campañas, redes sociales, publicidad o análisis de resultados.