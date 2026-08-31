De cara a 2027, Jaldo le apuntó a Catalán: “No va a pasar de candidato”

“Dentro de las diferencias que tengo con LLA y Catalán, tengo que felicitarlo porque hasta aquí eran puros amagues y amagues”, afirmó. Y agregó: “Tengo que felicitarlo por esa valentía y coraje. Yo voy a ser candidato a gobernador en las próximas elecciones. Esa es una gran decisión personal, una gran decisión política, y la verdad que por eso yo valoro ese gesto”.