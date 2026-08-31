De cara a 2027, Jaldo le apuntó a Catalán: “No va a pasar de candidato”

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó este lunes que el libertario Lisandro Catalán no ganará en 2027, tras confirmarse su postulación a la gobernación provincial.
- Catalán oficializó su postulación por La Libertad Avanza tras meses de especulaciones, mientras Jaldo ratificó que buscará la reelección en los comicios provinciales.
- El cruce anticipa un escenario polarizado hacia 2027 y abre la puerta a otros candidatos, mientras Jaldo advirtió que la elección la definirán los votantes locales.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes al anuncio de Lisandro Catalán, dirigente de La Libertad Avanza (LLA), quien confirmó que competirá por la gobernación en las próximas elecciones provinciales. Si bien destacó la decisión del dirigente libertario, también lanzó una contundente advertencia sobre sus posibilidades electorales.
Ante la prensa, Jaldo sostuvo que la postulación de Catalán forma parte de las reglas de la democracia y valoró que los dirigentes puedan presentarse a elecciones. “El pueblo puede elegir y ser elegido”, señaló al referirse al escenario que comienza a delinearse de cara a los comicios. En ese marco, el mandatario destacó que Catalán finalmente haya formalizado una candidatura que, hasta ahora, había sido objeto de especulaciones.
“Dentro de las diferencias que tengo con LLA y Catalán, tengo que felicitarlo porque hasta aquí eran puros amagues y amagues”, afirmó. Y agregó: “Tengo que felicitarlo por esa valentía y coraje. Yo voy a ser candidato a gobernador en las próximas elecciones. Esa es una gran decisión personal, una gran decisión política, y la verdad que por eso yo valoro ese gesto”.
Sin embargo, el reconocimiento tuvo rápidamente un límite. Jaldo aseguró que la candidatura de Catalán no tendrá mayor recorrido electoral y planteó que la disputa por la gobernación ya comienza a tomar forma con dos nombres definidos.
“Ahora, que no tenga dudas que Catalán no va a pasar de candidato, porque hasta ahí va a llegar”, sostuvo. Y remarcó: “Hoy la provincia de Tucumán ya tiene dos candidatos firmes”.
El gobernador también se refirió a otros dirigentes que podrían sumarse a la carrera electoral durante los próximos meses. Entre ellos mencionó al legislador Mariano Campero, aunque aclaró que la decisión final dependerá del propio dirigente.
“Yo diría que hay casi un tercero que ya se irá a lanzar, que no sé si será Mariano Campero, es una decisión de él”, expresó.
En el mismo sentido, cuestionó a quienes todavía no oficializaron sus aspiraciones, pero anticipan la llegada de dirigentes nacionales para respaldar sus eventuales candidaturas. “Hay otros que vienen amagando y amagando, y amenazan con venir con medio Buenos Aires a largar la candidatura”, afirmó.
Frente a esa posibilidad, el gobernador marcó el territorio donde, según su visión, deberá definirse la elección. “Aquí los que votan son los tucumanos, no los porteños”, sentenció.