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Cuáles son los cuatro ejercicios que recomienda la entrenadora de Hailey Bieber para estar en forma

Con casi 14 años de experiencia en el fitness, la especialista Kirsty Godso compartió los ejercicios clave de su método para fortalecer glúteos, postura y brazos con un enfoque intuitivo.

Cuáles son los cuatro ejercicios que recomienda la entrenadora de Hailey Bieber para estar en forma
Fuente: Vanity Fair
Hace 58 Min

Resumen para apurados

  • La entrenadora Kirsty Godso reveló en una entrevista cuatro ejercicios clave para fortalecer el cuerpo y la postura, priorizando la salud sobre las modas virales de redes.
  • Con 14 años de trayectoria entrenando a celebridades como Hailey Bieber, Godso basa su método en la fuerza, la flexibilidad y rutinas adaptadas a cada necesidad funcional.
  • Su propuesta busca consolidar un modelo de bienestar sostenible a largo plazo, alejando el acondicionamiento físico de las tendencias pasajeras del mundo digital.
Resumen generado con IA

La entrenadora Kirsty Godso, reconocida por su trabajo con celebridades como Hailey Bieber, Olivia Rodrigo, Kaia Gerber y Charli XCX, impulsa una filosofía que busca adaptar el ejercicio a las requerimientos de cada individuo. Tras acumular casi 14 años de trayectoria en el sector del acondicionamiento físico, estructura su metodología alrededor del fortalecimiento muscular, el equilibrio y la flexibilidad.

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Durante una entrevista concedida a Women's Health, la especialista señaló su preferencia por un paradigma intuitivo y sereno, enfocado en las particularidades de cada usuario. Su propuesta prioriza el bienestar personal de largo plazo por encima de las modas pasajeras que ganan popularidad en plataformas digitales.

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Los mejores ejercicios según la entrenadora de las estrellas pop

1. Elevaciones de cadera

El trabajo de glúteos encuentra en las elevaciones de cadera un pilar fundamental dentro del programa diseñado por Kirsty Godso. Para maximizar el desarrollo de la fuerza, la especialista combina modalidades unilaterales, ejecuciones tradicionales con ambos pies apoyados y variantes con carga mediante barra.

2. Tiradores de cable frontales

Orientado a fortalecer la porción superior de la espalda y perfeccionar la alineación corporal, este movimiento se realiza mediante una máquina de polea equipada con cuerda fijada a la altura de los hombros. La técnica requiere flexionar levemente las rodillas, mantener una base de apoyo escalonada y dirigir el agarre hacia la cara abriendo los codos hacia los laterales.

3. Peso muerto

Esta acción resulta indispensable dentro de su esquema funcional para estimular los músculos de la cadena posterior, con foco en el abdomen, los isquiotibiales y los glúteos. La instructora aplica modalidades con pesas rusas, peso muerto rumano y opciones en posición de estocada a una o dos cargas, sumado a variantes a una sola pierna para optimizar la firmeza articular.

4. Extensiones de tríceps con cable

Dentro de las fases finales en sus esquemas de alta intensidad, Kirsty Godso recurre a las extensiones de tríceps en polea utilizando un peso controlado y un volumen elevado de repeticiones. La técnica demanda sujetar el agarre con ambas manos, fijar los codos a los costados del torso y realizar la extensión de los brazos con un retorno pausado hacia el punto de partida.

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