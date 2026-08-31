Cuáles son los cuatro ejercicios que recomienda la entrenadora de Hailey Bieber para estar en forma

Dentro de las fases finales en sus esquemas de alta intensidad, Kirsty Godso recurre a las extensiones de tríceps en polea utilizando un peso controlado y un volumen elevado de repeticiones. La técnica demanda sujetar el agarre con ambas manos, fijar los codos a los costados del torso y realizar la extensión de los brazos con un retorno pausado hacia el punto de partida.