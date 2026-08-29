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Micro-caminatas: el ejercicio de pocos minutos que puede ayudar a reducir el estrés y controlar la glucosa

Las micro-caminatas son breves pausas de movimiento que pueden incorporarse varias veces al día. Un estudio analizó sus efectos sobre el gasto energético, la glucosa, el estrés y el sedentarismo.

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Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Universidad de Milán demostró que hacer micro-caminatas diarias combate el sedentarismo, reduce el estrés y ayuda a controlar la glucosa.
  • La práctica consiste en pausas de 10 segundos a 5 minutos. El esfuerzo repetido de arranque demanda más oxígeno y eleva el gasto energético hasta un 60%.
  • Esta estrategia accesible busca facilitar la actividad física en oficinas o casas, siendo clave para prevenir la diabetes tipo 2 y mejorar la salud metabólica.
Resumen generado con IA

Caminar no siempre requiere disponer de una hora libre ni asistir a un gimnasio. Una estrategia basada en realizar breves caminatas varias veces durante el día podría convertirse en una alternativa para combatir el sedentarismo y sumar movimiento a la rutina cotidiana.

Se trata de las llamadas micro-caminatas, pequeños intervalos de actividad que pueden realizarse en distintos momentos del día y prácticamente en cualquier lugar. Una investigación de la Universidad de Milán, publicada en Frontiers in Psychology, analizó sus efectos y encontró resultados vinculados con el gasto energético, la glucosa y el estrés.

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El trabajo plantea que dividir una caminata en períodos breves e intermitentes puede generar un gasto energético hasta un 60% superior al de caminar de manera continua, según los datos citados en el informe.

Cómo hacer las micro-caminatas durante el día

La propuesta consiste en caminar durante períodos que pueden ir desde 10 segundos hasta 5 minutos, varias veces a lo largo de la jornada. No es necesario contar con equipamiento específico, ropa deportiva ni grandes espacios: pueden hacerse en casa, en la oficina o simplemente recorriendo un pasillo.

La investigación destaca que la repetición y la constancia son fundamentales. Cada vez que una persona comienza a moverse, el organismo debe poner en marcha determinados procesos metabólicos, lo que puede incrementar el gasto energético en comparación con mantener una caminata continua.

Una de las recomendaciones señaladas es incorporar estos pequeños períodos de movimiento después de las comidas, ya que pueden contribuir a una mejor regulación de la glucosa en sangre.

Qué beneficios pueden aportar las micro-caminatas

El estudio, liderado por Francesco Luciano, analizó diferentes formas de interrumpir los períodos de inactividad. Entre los resultados mencionados, caminar durante 30 segundos cada 5 minutos a lo largo de una hora produjo un gasto calórico significativamente mayor que realizar una caminata continua.

Los investigadores atribuyen este resultado al denominado "efecto de arranque": comenzar a moverse de manera repetida demanda una mayor cantidad de oxígeno, lo que incrementa el gasto energético.

Además, incorporar pequeñas caminatas durante el día permite interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo, favorecer el retorno venoso y disminuir la tensión corporal.

Otro aspecto destacado está relacionado con la glucosa. Realizar pausas de movimiento, incluso de aproximadamente un minuto cada media hora, puede favorecer una mejor respuesta glucémica. Por este motivo, las micro-caminatas también son señaladas como una estrategia que puede resultar especialmente relevante para quienes presentan riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

A los posibles beneficios físicos se suman efectos sobre el bienestar general. Las pausas activas pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la concentración.

De esta manera, las micro-caminatas aparecen como una alternativa sencilla para incorporar más movimiento a la vida cotidiana, especialmente para quienes pasan muchas horas sentados o no encuentran tiempo para realizar sesiones prolongadas de ejercicio.

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