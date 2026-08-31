Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y referente del rock argentino de los 80

El álbum debut de Suéter no fue el éxito que se esperaba. Fue editado en el año 1982 y estaba conformado por diez canciones emparentadas con el pop rock, entre las cuales estaban «Como un barco lleno de lauchas», «Sin porteros», «Atrapado en el hielo» y «El pecarí» y pasó casi inadvertido aunque logró convocar a algunos fanáticos. El debut oficial fue nada menos que en calidad de invitados de Charly García como teloneros junto a Abuelos de la Nada en la promoción del álbum Yendo de la cama al living de García. Pero tampoco hubo grandes recuerdos de ello ya que el público, descontento, los rechazó arrojando objetos al escenario.