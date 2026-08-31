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Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y referente del rock argentino de los 80

El icónico compositor y cantante falleció a los 71 años tras batallar contra un cáncer. Dejó una huella imborrable en la música nacional como autor de clásicos inolvidables de la new wave como "Amanece en la ruta" y "Vía México".

El cantante de Suéter murió tras luchar contra el cáncer.
El cantante de Suéter murió tras luchar contra el cáncer. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Zavaleta, emblemático líder de la banda Suéter y figura del rock argentino de los 80, murió a los 71 años en Argentina tras luchar contra un cáncer.
  • Fundó Suéter en 1981 e integró la vanguardia de la new wave nacional, creando clásicos inolvidables como «Amanece en la ruta» y «Vía México» tras debutar con Charly García.
  • Su fallecimiento conmueve al ámbito cultural, dejando un legado indiscutible como renovador del pop rock y autor de melodías fundamentales de la música argentina.
Resumen generado con IA

Miguel Zavaleta, una de las voces que marcó el rock argentino junto con la banda Suéter, murió a los 71 años después de atravesar un diagnóstico de cáncer. El compositor de canciones como “Amanece en la ruta” y “Vía México” se convirtió en uno de los máximos referentes del género en los años 80.

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El músico, cantante y compositor argentino murió a los 71 años. La novedad la confirmó el periodista Sergio Marchi este lunes en su perfil de X donde habló del grave padecimiento que sufría Zavaleta quien detalló que luchó “contra un cáncer cruel”. Su entorno confirmó la información y señalaron que el artista había enfrentado un deterioro en su estado de salud durante los últimos meses.

Un adiós sentido en la escena musical

El comunicador lamentó el suceso y recordó el carisma del artista: “Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80. Lo vamos a extrañar muchísimo", profundizó Marchi quien también agregó contexto al posteo. Junto con el texto se adjuntaba una fotografía del año 2024 en las que el periodista describió: "Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024”. 

“Lo estuve visitando en estos días finales”, agregó Marchi, quien además destacó que Zavaleta recibió la compañía de varios amigos durante sus últimos momentos. El periodista también recordó el impacto que tuvo el músico entre quienes lo conocieron y acompañaron su carrera.

Los inicios de Suéter y los primeros tropezones

Miguel Zavaleta fundó Suéter en 1981, en plena dictadura militar y se puso al frente con su voz y sus teclados, pero antes de ella ocurrieron otras bandas como Bubu del que también fue creador. También transitó el under de finales de los años 70 y comienzos de los 80 con diversas propuestas que incluían lo teatral.

El álbum debut de Suéter no fue el éxito que se esperaba. Fue editado en el año 1982 y estaba conformado por diez canciones emparentadas con el pop rock, entre las cuales estaban «Como un barco lleno de lauchas», «Sin porteros», «Atrapado en el hielo» y «El pecarí» y pasó casi inadvertido aunque logró convocar a algunos fanáticos. El debut oficial fue nada menos que en calidad de invitados de Charly García como teloneros junto a Abuelos de la Nada en la promoción del álbum Yendo de la cama al living de García. Pero tampoco hubo grandes recuerdos de ello ya que el público, descontento, los rechazó arrojando objetos al escenario.

La consolidación como ícono de los años 80

A pesar de ese traspié del comienzo, Zavaleta se convirtió en una de las figuras del rock nacional de los ochenta en un momento de la historia de la música joven del país en donde el under formó a nombres importantes como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos, Zas, entre otros.

El grupo renovó el panorama del género local al recuperar la energía, letras con una cuota de humor y un estilo bailable. Suéter respiró la llegada de la new wave, con pinceladas de rock, pop y reggae, con hits radiales como “Elefantes en el techo”, “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”, entre muchas otras.

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